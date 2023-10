Les pièces australiennes mettront en vedette le roi Charles III cette année

Une image du roi Charles III apparaîtra bientôt sur des pièces de 10 millions de dollars australiens avant 2023.

La transition intervient un an après le décès de la mère de Charles, la reine Elizabeth II, qui figurait sur 15,5 milliards de pièces australiennes, le 8 septembre 2022.

Les pièces représentant la reine garderont cours légal en Australie.

Une image du roi Charles III apparaîtra bientôt sur les pièces de monnaie australiennes, plus d’un an après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, ont annoncé jeudi des responsables.

La pièce en or d’un dollar australien sera la première à comporter une image du nouveau monarque britannique, qui est également chef de l’État australien, a déclaré Leigh Gordon, directeur général de la Royal Australian Mint.

Environ 10 millions de pièces d’un dollar seront en circulation d’ici Noël, a-t-il déclaré.

Le ministre adjoint du Trésor, Andrew Leigh, a déclaré que le gouvernement n’avait pas voulu précipiter la transition des pièces après la mort de la reine en septembre de l’année dernière.

« Certes, nous souhaitons diffuser le plus rapidement possible le plus grand nombre de nouvelles pièces avec le visage du roi », a déclaré Leigh.

Les coupures restantes – les pièces de 5, 10, 20 et 50 cents plus une pièce de 2 dollars – seront lancées avec le profil gauche du roi et sans couronne en 2024, en fonction de la demande des banques.

L’image de la dernière reine portait une couronne. Conformément à la tradition, le bon profil de la reine a été montré.

L’image du roi est l’effigie officielle du Commonwealth conçue par la Monnaie royale de Londres avec l’approbation du roi et peut être utilisée par tous les pays du Commonwealth britannique.

Les 15,5 milliards de pièces australiennes à l’effigie de la reine, frappées depuis que l’Australie a introduit la monnaie décimale en 1966, conserveront leur cours légal. Elle apparaît sur la monnaie australienne depuis 1953.

Le gouvernement a été critiqué pour sa décision cette année de remplacer l’image de la reine sur le billet de 5 $ par un dessin autochtone plutôt que par une image du roi.

Le billet de 5 dollars était le seul billet de banque australien à présenter encore une image du monarque.

Les critiques y voient un élément d’un plan du gouvernement travailliste de centre-gauche visant à remplacer le monarque britannique à la tête de l’État australien par un président australien.

Leigh a déclaré qu’il n’était pas prévu de supprimer le monarque des pièces de monnaie australiennes.