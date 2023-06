Une énorme excitation se prépare avant les Cendres de cet été, bien que le premier test à Edgbaston ne corresponde sûrement pas à ce qui s’est passé en 2005.

Il n’y a pas de honte à cela bien sûr, le deuxième test passionnant qui a vu l’Angleterre remporter une victoire spectaculaire en deux points chez Warwickshire, est considéré par beaucoup comme le plus grand de tous.

7 Flintoff était un grand nom du cricket à ce stade, mais cela et ses exploits tout au long de la série ont fait de lui un nom familier. Crédit : Getty

Entrant dans le match après avoir été humilié par une défaite de 239 points lors du match d’ouverture à Lord’s, l’Angleterre savait que sans de grandes améliorations, sa tentative de remporter une première série Ashes en 16 ans serait compromise.

Deux jours de bon travail de l’Angleterre, qui les a vus enregistrer une avance de 99 points après la première manche, ont été pratiquement annulés en deux séances le troisième jour alors que les champions du monde ont riposté en éliminant l’Angleterre pour 182 points.

L’Australie, qui s’est fixé un objectif modeste de 282 pour prendre une avance de 2-0 dans la série, a commencé sa deuxième manche en nageant alors que Justin Langer et Matthew Hayden les ont portés à 47-0 – c’était jusqu’à ce qu’Andrew ‘Freddie’ Flintoff intervienne.

C’était un pari du capitaine anglais de l’époque, Michael Vaughan, d’amener Flintoff dans l’attaque, ce dernier ressentant une gêne à l’épaule plus tôt dans la journée lorsqu’il frappait. Remarquez, il a frappé Brett Lee pour deux superbes six dans le même cours lors d’une brillante apparition.

Sa performance au bowling a fait la une des journaux alors que Flintoff a profité d’un over emblématique, ce que l’icône du cricket Ricky Ponting a déclaré plus tard être le meilleur qu’il ait jamais affronté.

Commençant par un triplé après avoir remporté les deux derniers guichets de l’Australie lors de la première manche, un Edbgaston rauque lui a demandé de trouver la percée la plus importante, mais l’expérimenté Langer l’a vu avec un tir de défense de manuel.

Deuxième balle – GOT HIM. Tournant autour du guichet, la livraison de Flintoff à 86 mph a rebondi sur le coude du gaucher Langer avant de s’écraser dans les souches.

7 L’Angleterre a bien commencé le Test Crédit : Getty

7 Mais le pendule est revenu en faveur de l’Australie alors qu’elle traversait l’Angleterre en deuxième manche Crédit : Getty

7 Flintoff a battu Langer avec cette beauté, mais le meilleur était encore à venir Crédit : Getty

Troisième balle – Ricky Ponting, qui est deuxième dans les records de tests de tous les temps – à la fin de l’attaquant et a été annulée lorsque la balle de Flintoff a frappé ses coussinets, mais le doigt levé de l’arbitre Billy Bowden n’était pas venu malgré les supplications des joueurs et fans anglais animés. .

Quatrième balle – Ponting récupère la balle sur la balle mais la dépasse, cependant, elle ne porte pas à Ashley Giles dans le ravin.

Cinquième balle – Flintoff sentant le sang a un autre appel LBW rejeté. Une dernière chance, semble-t-il.

Sixième ballon – Bien laissé par Ponting mais un no-ball est signalé. Flintoff obtient un autre essai.

* Balle six – GOT HIM. Un beau coupe-jambes de Flintoff est entaillé par Ponting et rattrapé par Geraint Jones. 47-2.

« Flintoff a changé tout le sentiment de l’occasion », a déclaré le commentateur de cricket légendaire Mark Nicholas de manière experte alors qu’Edgbaston ravi en Angleterre a fait ce que leurs adversaires leur ont fait en déchirant l’ordre supérieur et intermédiaire australien.

Une riposte tardive des finalistes le quatrième jour a presque vu les Australiens remporter la victoire improbable et bien que ce soit Steve Harmison de talkSPORT qui ait obtenu le guichet final, ce sont les exploits de Flintoff qui ont retourné le match en faveur de l’équipe locale.

Et peut-être la série aussi. L’Angleterre a ensuite dominé. Ils ont dominé l’Australie lors du troisième test, mais l’équipe extérieure résistante a tenu bon pour un match nul. L’Angleterre a fait 2-1 dans le quatrième avec une victoire effrénée avant de sceller un match nul dans le cinquième test pour mettre fin à leur hoodoo Ashes.

7 Le merveilleux acte d’esprit sportif de Flintoff envers Lee est l’une des photos emblématiques de la série 2005 Crédit : AFP

7 L’Angleterre a remporté la courte victoire lors du deuxième test et le vent a tourné en sa faveur après cela Crédit : Getty

7 Le triomphe de l’Angleterre sur les Australiens étoilés a laissé un héritage Crédit : AFP

Jon Norman de talkSPORT a rappelé comment il était sur le terrain de Crystal Palace, Selhurst Park, pendant la magie de Flintoff et a admis que lui et tout le monde dans la salle de presse regardaient le cricket sur une petite télévision portable au lieu du football qui se déroulait à quelques mètres – scènes comme ceux-ci capturent parfaitement l’impact de cette série.

Une nation s’est réjouie du triomphe de l’Angleterre, beaucoup de ces acclamations provenant de supporters qui, deux mois auparavant, ne se souciaient pas du match.

Mais du jour au lendemain, l’équipe d’Angleterre est devenue un nom familier avec ses célébrations arrosées au 10 Downing Street qui font toujours sourire ceux qui sont assez vieux pour s’en souvenir.

Quant au héros de la série Flintoff, il ne s’en est pas mal tiré. Il a reçu un MBE après la victoire de l’Angleterre et reste un nom connu car après le cricket, il a établi une carrière très réussie dans la diffusion sportive et le showbiz.

Sans ces guichets clés, peut-être que Flintoff n’aurait pas eu tout cela après sa carrière de joueur.