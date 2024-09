Les physiciens contemporains s’émerveillent devant l’œil de Van Gogh

Dans les années 1940, un mathématicien russe nommé Andreï Kolmogorov a énoncé une loi importante de la dynamique des fluides qui explique comment l’énergie se déplace dans l’air et l’eau. Magazine Smithsonian . Mais si la « théorie de la turbulence de Kolmogorov » vous semble un peu compliquée, vous pouvez plutôt jeter un œil à la théorie de Vincent Van Gogh. La nuit étoiléepeint des décennies avant que le mathématicien ne fasse sa percée dans les années 1940, rapporte CNN L’artiste a parfaitement exprimé cette théorie dans sa peinture à l’huile qui représente un ciel tourbillonnant de bleu et d’or, selon des physiciens français et chinois dont l’étude est publiée dans la revue Physique des fluides .

« Imaginez que vous êtes debout sur un pont et que vous regardez le cours d’eau couler », explique à CNN Yongxiang Huang, auteur principal de l’étude et professeur à l’université de Xiamen en Chine. « Vous verrez des tourbillons à la surface, et ces tourbillons ne sont pas aléatoires. Ils s’organisent selon des motifs spécifiques, et ces types de motifs peuvent être prédits par des lois physiques. » Après avoir étudié le tableau de Van Gogh, l’équipe de Huang a conclu que son ciel tourbillonnant correspond à ces lois physiques, même si elles ne seront explicitées que longtemps après sa mort.

Le tableau « révèle une compréhension profonde et intuitive des phénomènes naturels », déclare Huang dans un déclaration« La représentation précise de la turbulence par Van Gogh pourrait provenir de l’étude du mouvement des nuages ​​et de l’atmosphère ou d’un sens inné de la manière de capturer le dynamisme du ciel. » L’artiste a peint ce tableau alors qu’il était dans un établissement psychiatrique où il s’était fait interner après s’être mutilé l’oreille. (Plus d’histoires de Vincent Van Gogh.)