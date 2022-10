Les phrases emblématiques de Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho sont maintenant dans le dictionnaire Oxford

Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho ont connu un énorme succès en Premier League. Leurs réalisations dans le football anglais sont tout simplement incomparables. Et maintenant, leur excellence linguistique les a aidés à réaliser un exploit étonnant. Les termes footballistiques inventés par les deux ont été officiellement inclus dans l’Oxford English Dictionary.

Plusieurs termes liés au football ont été ajoutés dans la dernière mise à jour trimestrielle de l’Oxford English Dictionary avant la Coupe du Monde de la FIFA, qui doit se jouer au Qatar cette année. L’expression de Ferguson “squeaky bum time” et le commentaire de Mourinho “park the bus” étaient deux des 15 nouveaux ajouts à l’Oxford English Dictionary.

Le slogan emblématique de Ferguson a été prononcé pour la première fois en 2003 lorsque Manchester United se disputait le titre de Premier League avec son rival londonien Arsenal.

“Ils ont une rediffusion contre Chelsea et s’ils la gagnent, ils affronteront une demi-finale trois jours avant de nous jouer en championnat. Mais ensuite, ils ont dit qu’ils allaient gagner le triplé, n’est-ce pas ? C’est un moment difficile et nous avons maintenant l’expérience pour faire face », a déclaré l’ancien entraîneur de Manchester United.

L’expression fait maintenant partie du dictionnaire et est définie comme suit : « Une période de temps particulièrement tendue, en particulier. celui qui mène au point culminant d’une compétition ou d’un événement.

La phrase “parquer le bus” du manager de la Roma, Mourinho, a été entendue pour la première fois en 2004. “Comme on dit au Portugal, ils ont amené le bus et ils l’ont laissé devant le but”, avait déclaré Mourinho aux journalistes après le match nul et vierge de Chelsea contre Tottenham.

La définition de l’Oxford English Dictionary de l’expression «garer le bus» de Mourinho est «jouer de manière très défensive, généralement en ayant la majorité des joueurs de champ près de leur propre but et en montrant peu d’intention d’attaque.»

D’autres termes liés au football tels que – ” Cruyff turn “, ” tiki-taka “, ” over the top “, ” outfield “, ” Row Z “, ” marquage zonal “, ” football total ” et ” faux 9 “, ont également réussi à faire couper le dictionnaire anglais d’Oxford.

Ferguson avait annoncé sa retraite en 2013 après avoir remporté 13 titres de Premier League et remporté deux victoires en Ligue des champions. Mourinho, quant à lui, gère actuellement les fonctions de direction du club de football italien Roma.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici