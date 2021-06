Les phrases des oiseaux chanteurs ont plusieurs modèles similaires à ceux de la parole humaine, selon une étude

Selon les chercheurs, plus d’une douzaine d’oiseaux chanteurs suivent des modes de parole similaires à ceux des humains. On peut remarquer la répétition de mélodies ou de phrases en écoutant des oiseaux chanteurs. Chaque phrase est composée de sons séparés qui ont été liés ensemble, selon l’étude.

Selon Courrier quotidien, les sons de 15 espèces d’oiseaux, tels que le canari sauvage, le diamant mandarin, le pinson des arbres, le bruant des marais et la paruline des marais, ont été étudiés par des zoologistes de l’Université McGill au Canada.

Ils ont découvert que plus la phrase est longue, plus l’individu sonne à l’intérieur – une tendance déjà observée chez les êtres humains et reconnue comme la loi de Menzerath. La règle de Menzerath stipule que les grandes structures linguistiques sont constituées de composants moindres, d’après le phonéticien allemand Paul Menzerath. Les mots plus longs, selon la loi, ont plus de syllabes, bien que ces syllabes soient généralement plus courtes.

Les linguistes pensent que la législation améliorera la communication en rendant les choses plus simples à comprendre ou à exprimer, non seulement pour les humains, mais aussi pour les autres créatures.

Des chercheurs de McGill ont découvert des corrélations négatives entre la quantité et la longueur des composants chez les 15 espèces, indiquant que la règle existe chez les oiseaux.

Bien que les chercheurs aient observé la loi de Menzerath dans toutes les espèces d’oiseaux chanteurs qu’ils ont étudiées, et que beaucoup d’autres l’aient trouvée chez les primates et les manchots, ils ne sont pas convaincus que cela représente automatiquement une efficacité de communication accrue chez les animaux non humains.

La loi de Menzerath peut simplement rendre la communication plus efficace chez les gens en rendant les choses plus faciles à comprendre ou à transmettre. Dans le cas des oiseaux, néanmoins, il est possible que leurs sons vocaux soient simplement limités par l’anatomie de leur syrinx, l’organe vocal aviaire situé au sommet de la trachée.

Étonnamment, l’étude a découvert que les processus cérébraux qui régulent la respiration et les muscles vocaux semblent être organisés de la même manière chez les oiseaux et les humains. De plus, lorsque les chercheurs ont examiné les modèles de chant des oiseaux qui étaient normalement nourris et éduqués par leurs parents à ceux qui n’avaient pas appris à chanter par leurs parents, ils ont découvert les mêmes modèles.

