Qu’imaginez-vous lorsque vous entendez le mot «prison»? Habituellement, c’est une pièce sombre avec un sol en béton froid et de l’obscurité tout autour. Eh bien, préparez-vous à ébranler votre stéréotype car un fil Twitter montre à quoi ressemblent les prisons en Suède.

Un fil Twitter devient viral et époustouflant les internautes alors qu’il partage des images de ce à quoi ressemblent les cellules de prison dans le pays nordique. L’utilisateur @IDoTheThinking a partagé plusieurs images de la prison de haute sécurité qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Sous-titrant l’image, l’utilisateur de Twitter Darrell Owens a déclaré: «Les cellules des prisons nordiques ressemblent à des appartements de 3 000 $ à San Francisco.» Les photos partagées sur le site de micro-blogging montraient les cellules de prison propres et bien éclairées de Suède. L’une des photos montrait également un espace commun pour les prisonniers qui avait une bibliothèque, une télévision et des meubles en bois propres, ressemblant à une bibliothèque communautaire.

Dans le tweet suivant, Owens a comparé l’état des prisons et des maisons de loisirs aux États-Unis à celui de la Suède. Il a dit que les deux premières photos sont des cellules de prison, tandis que les deux dernières sont des espaces communs pour 12 prisonniers.

Il a ajouté qu’il appelait les cellules de prison nordiques comme un appartement à San Francisco avec un loyer de 3000 dollars par mois en raison de ses logements modernes, et non des donjons inhumains comme les prisons américaines. Owens a expliqué que le loyer à San Francisco est élevé non pas parce que les appartements sont bons, mais parce qu’il y a une pénurie de logements.

Fouillant dans les prisons américaines, Owens a déclaré qu’il se demandait si le but de l’emprisonnement était de réhabiliter les gens et de les éloigner des modes de vie criminels, quel environnement favoriserait un meilleur résultat. Il a déclaré que des facteurs tels que le surpeuplement jusqu’à la durée de la peine déterminent si une réadaptation appropriée contribuait non seulement à réduire la criminalité, mais aussi à améliorer la vie des détenus.

1) Les 2 premières photos sont des cellules. Ces 2 derniers sont des espaces communs pour ~ 12 prisonniers2) Par appartements de 3 000 dollars, je veux dire simplement des logements modernes, pas des donjons inhumains comme les prisons américaines. Le loyer de SF n’est pas élevé parce que les appartements sont bons mais parce qu’il y a une pénurie de logements. – Darrell ❄ Owens (@IDoTheThinking) 12 décembre 2020

Owen a expliqué à quel point un système solide de soins de santé publics, d’emploi, d’éducation et de réadaptation est utile. Depuis qu’il a été partagé en ligne, le message a reçu une réponse écrasante sur le site Web de microblogging, avec de nombreux débats sur le contenu du message. Alors que beaucoup ont soutenu les arguments d’Owen, d’autres ont été impressionnés par les installations fournies aux prisonniers et ont voulu être arrêtés.

Le tweet a reçu plus de 170,7k likes, les internautes exprimant à quel point ils sont impressionnés par le système pénitentiaire nordique. Beaucoup ont même exprimé leur souhait de purger une peine dans l’une de ces somptueuses prisons suédoises.

Cela doit être une pandémie, mais j’aimerais avoir des vacances dans l’une de ces cellules en ce moment. – Dr Ksenia Samokhvalova (elle / elle / le sien) (@ksushis) 14 décembre 2020

Sans ironie, ceux-ci ressemblent à mon appartement de rêve. J’aimerais * aimer * vivre ici. Je vais aller à l’étranger et commettre des crimes … – Roobertoober aimerait sortir de cette course sauvage s’il vous plaît (@Roobertoober) 14 décembre 2020

Comme l'a commenté un utilisateur, « Cela doit être la pandémie qui parle, mais j'aimerais avoir des vacances dans l'une de ces cellules dès maintenant. »