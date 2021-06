Les photos virales de la mignonne « chauve-souris albinos » sur les réseaux sociaux sont un jouet en peluche

Depuis quelques jours, des photos d’un « bébé chauve-souris albinos » ont attiré l’attention des internautes et des amoureux des animaux du monde entier. Les photos montrent l’animal supposé, avec de grands yeux ronds avec des oreilles roses, un corps moelleux, se blottissant contre une personne dans une forêt.

Décrit comme un «bébé chauve-souris albinos», il apparaît comme une créature parfaite pour le moins impressionnante. Les quatre photos ont été partagées des milliers de fois dans diverses publications sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elles montraient une vraie chauve-souris albinos. Mais il s’avère que la gentillesse est trop belle pour être vraie.

Les vérificateurs des faits ont maintenant démystifié les affirmations et ont déclaré que «l’animal» est en fait un jouet en peluche appelé «doudou bébé vampire albinos». Les photos de « l’animal » sont apparues sur plusieurs comptes de réseaux sociaux depuis 2020. Mais elles ont d’abord été partagées sur Facebook avec une description selon laquelle il s’agit de « l’un des plus rares ». [bats] dans le monde…’

La publication a recueilli des centaines de partages et les photos ont également été largement diffusées sur d’autres plateformes de médias sociaux. Une recherche d’images inversée par Africa Check a révélé que les photos sont d’un jouet, qui a été trouvé sur un site Web nommé AliceShop et décrit comme une « chauve-souris en peluche » qui « semble très réaliste ».

« Les ailes peuvent être laissées droites ou repliées pour placer la chauve-souris dans une position plus droite. Les ailes ne sont pas rigides mais peuvent être utilisées pour poser la chauve-souris », ajoute la description.

Les chauves-souris blanches sont-elles réelles ?

La « chauve-souris albinos » montrée sur les photos virales est un jouet, mais il existe deux véritables espèces de chauves-souris pures en Amérique du Sud. La chauve-souris blanche du Honduras, également appelée chauve-souris blanche des Caraïbes, fait partie du genre Ectophylla. Le mammifère a une fourrure entièrement blanche et ne se trouve que chez six des quelque 1 3000 espèces de chauves-souris connues.

On le trouve au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica et à l’ouest du Panama à des altitudes allant du niveau de la mer à 700 m. L’autre chauve-souris blanche est la chauve-souris fantôme du Nord, une espèce originaire d’Amérique du Sud, de Trinidad et d’Amérique centrale. Le mammifère est complètement blanc avec un sac inhabituel à la base de sa queue. On les trouve dans les forêts tropicales et côtières, les grottes et les palmiers.

