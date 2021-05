Les photos sindoor de la juge de Super Dancer 4 Geeta Kapur deviennent virales, les fans se demandent si elle est mariée – Geeta Maa réagit! | Nouvelles des gens

New Delhi: La chorégraphe Geeta Kapur, surnommée Geeta Maa par ses fans, a récemment déclenché des rumeurs de mariage après que des photos d’elle portant un sindoor soient devenues virales. Ses partisans étaient ravis de deviner si elle s’était déjà mariée.

Dès que les images sont devenues virales, Geeta Kapur a publié une clarification. Elle a déclaré au Times of India: « Non, je ne suis pas mariée! Vous me connaissez bien, si je me marie, je ne le cacherai pas du tout. De plus, comment puis-je me marier maintenant, je viens de perdre ma mère il y a quelques mois. Bien sûr, tout cela n’est pas vrai. »

« Non, je suis très sportif du sindoor. Les photos sont tirées du dernier épisode de l’émission de télé-réalité de danse Super Dancer 4. L’épisode parlait des héroïnes à feuilles persistantes de Bollywood, et nous nous habillions comme elles. Donc, comme le monde le sait combien j’aime Rekha ji, j’ai décidé de m’habiller comme elle et comme elle porte du sindoor, je l’ai aussi portée », a-t-elle ajouté.

Geeta Kapur est actuellement considérée comme l’une des juges de l’émission de télé-réalité de danse Super Dancer. Elle a lancé sa jolie jeune chorégraphe de Bollywood Farah Khan pendant le plus longtemps. Geeta faisait partie de l’équipe chorégraphique de films tels que Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbatein, Kal Ho Na Ho et Kabhi Khushi Kabhi Gham pour n’en nommer que quelques-uns. La très célèbre chanson Sheela Ki Jawani avec Katrina Kaif a été chorégraphiée par Geeta.