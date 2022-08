Les photos satellites montrent la dévastation de la base russe avec “20 avions détruits et 1 milliard de dollars de dégâts” après l’explosion d’un nuage de champignons

Les images satellite FRESH révèlent la dévastation d’une base aérienne russe après qu’elle a été frappée par des missiles ukrainiens.

Des restes brisés et calcinés d’avions de chasse russes peuvent être vus à la base de l’armée de l’air en Crimée occupée, à la suite d’une frappe aérienne ukrainienne signalée mardi après-midi.

Base aérienne de Saki en Crimée à la suite de la frappe aérienne présumée dévastatrice Crédit : Reuters

La base juste avant l’explosion de mardi Crédit : Reuters

Des images surréalistes ont montré les conséquences de l’explosion à des kilomètres d’une plage touristique Crédit : Reuters

La Russie avait précédemment nié qu’aucun de ses avions n’avait été endommagé dans l’explosion de la base aérienne de Saki en Crimée occidentale, à quelques kilomètres des plages populaires auprès des visiteurs russes.

L’attaque ukrainienne présumée a fait au moins un mort, jusqu’à 20 avions détruits et environ 1 milliard de dollars de dégâts, selon Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur.

Mercredi, un clip qui aurait été pris de la base a révélé les restes brûlés d’un avion de chasse russe de 19 millions de livres sterling détruit sur la base.

La Russie a de nouveau nié qu’un avion ait été endommagé dans les explosions – refusant même de reconnaître qu’une attaque avait eu lieu – attribuant bizarrement l’incident à un accident causé par un incendie de moteur d’avion.

Mais des photos de la base publiées par la société américaine d’imagerie par satellite Planet Labs montrent l’étendue de la destruction à la base, avec au moins sept avions de chasse complètement anéantis.

Des bandes de terre brûlée à la base semblent également montrer une série d’explosions.

Au moins trois grands cratères peuvent être vus à côté des bâtiments de stockage de munitions à réaction, ce qui montre que l’attaque pourrait être bien pire que ce que le Kremlin a précédemment admis.

“Une façon d’interpréter ces cratères est la frappe précise d’une munition à longue portée”, a rapporté Elliot Higgins de l’agence d’enquête Bellingcat.

Il a ajouté qu’il n’y avait “aucun impact visible qui pourrait être manqué, donc soit ils ont utilisé des armes très précises, soit ils ont eu beaucoup de chance”.

Les responsables de Kyiv n’ont jusqu’à présent pas revendiqué directement la responsabilité de l’attaque – mais ont confirmé qu’au moins neuf avions avaient été détruits et se sont moqués de l’explication de la Russie selon laquelle l’incendie aurait pu être dû à un fumeur négligent.

Dans une publication sarcastique sur Facebook, le ministère a déclaré qu’il “ne peut pas établir la cause de l’incendie, mais rappelle une fois de plus les règles de sécurité incendie et l’interdiction de fumer dans des lieux non précisés”.

Le ministère ukrainien de la Défense a ensuite répondu à l’explosion meurtrière avec une vidéo montrant des Russes pour avoir visité les plages de Crimée, que la Russie a illégalement annexées à l’Ukraine en 2014.

Dans un clip partagé sur son compte Twitter officiel, il a plaisanté en disant que les Russes auraient pu visiter Dubaï, la Turquie ou Cuba, au lieu du territoire contesté, après que des images dramatiques aient montré un nuage de champignons s’élevant en arrière-plan à côté d’une plage bondée.

Des touristes ont été vus fuyant dans la panique et pleurant même alors que des panaches de fumée s’élevaient au-dessus de la côte voisine.

Des images d’une station balnéaire voisine montrent des dizaines de bâtiments avec des fenêtres soufflées, tandis que les autorités de Crimée affirment qu’au moins 250 personnes ont été déplacées de leurs maisons vers des logements temporaires.

Des files d’attente de plusieurs kilomètres de Russes en fuite ont été photographiées traversant la principale frontière entre la Crimée et la Russie.

Mais les autorités russes ont minimisé les explosions, affirmant qu’aucun hôtel ou plage de Crimée n’a été touché dans la péninsule prisée des touristes russes.

Images satellite prises avant l’explosion en Crimée occidentale Crédit : AP

Terre brûlée autour de la base après une série de frappes de missiles Crédit : AP

La Russie a illégalement annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014 Crédit : Reuters

La base aérienne de Saki a été utilisée comme base pour d’innombrables attaques dans le sud-est de l’Ukraine.

Il se trouve à environ 200 km de la position ukrainienne la plus proche, au-delà de la portée de la plupart des munitions à longue portée du pays – y compris les tristement célèbres lance-roquettes Himars fournis par les États-Unis, qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 80 km.

ATACMS, un type de missile utilisé dans les Himars, peut parcourir jusqu’à 190 milles, mais les États-Unis ont insisté sur le fait qu’aucun n’a encore été livré.

Cela suggère qu’ils ont peut-être frappé la base avec des missiles anti-navires fournis par l’Occident.

L’attaque a également été imputée à d’éventuelles guérillas pro-ukrainiennes travaillant en Crimée.

La Russie a demandé à l’Ukraine de reconnaître la Crimée comme son territoire avant qu’un cessez-le-feu ne soit convenu.

Quelques heures après l’attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la guerre ne pourrait pas se terminer avant la libération de la Crimée.

Cela s’est produit quelques heures seulement avant qu’au moins huit explosions ne soient signalées en Biélorussie voisine sur la base aérienne de Zyabrovka, utilisée régulièrement par des avions militaires russes.

La Biélorussie – un proche allié de Moscou – a également minimisé les informations faisant état d’explosions mercredi soir, le ministère de la Défense du pays les attribuant à un incendie de moteur.

La base se trouve à environ 30 km (18 miles) de la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine.

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a autorisé les troupes de Poutine à entrer dans son pays des mois avant le déclenchement de la guerre.