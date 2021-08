Les photos remasterisées d’Apollo 15 montrent plus de détails sur la mission sur la lune

Les photos remasterisées obtenues par USA TODAY montrent de nouvelles images de la mission Apollo 15 à l’occasion de son 50e anniversaire.

Les photos ont été rehaussées par l’auteur de « Apollo Remastered », Andy Saunders. Ils montrent des astronautes conduisant le Lunar Roving Vehicle, la première voiture sur la lune et collectant du matériel lunaire. Les photos montrent également des vues de la surface de la lune et plus encore.

Les astronautes David R. Scott, James B. Irwin et Alfred M. Worden sont tous entrés en orbite lunaire lors de la mission Apollo 15 le 29 juillet 1971.

Scott et Irwin ont atterri sur la lune, effectuant quatre sorties dans l’espace sur un total de 19 heures. Ils ont également collecté 170 livres d’échantillons de roche et de sol, alors que Worden effectuait des observations et des photographies depuis l’orbite, selon la NASA.

Saunders, qui remasterise des photos des missions Apollo depuis près de 10 ans et a parcouru 35 000 images, a déclaré à USA TODAY qu’il y avait des photographies « incroyables » des missions. Cependant, beaucoup n’ont pas été vus « parce que la qualité n’était pas là ».

« Mais avec l’amélioration numérique, soudainement, nous pouvons voir des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant, et ce sont des images incroyables », a-t-il déclaré.

« Les événements sont devenus de plus en plus incroyables au fil du temps », a-t-il ajouté. « Réaliser cela aujourd’hui serait incroyable, mais le faire il y a 50 ans, c’est juste génial. »

Écoute ça:La NASA a partagé une interprétation audio d’images prises par le télescope spatial Hubble

Ce n’est pas une tache sur votre écran :C’est une image de la lune projetant une ombre sur la Terre.

Découvrez ces images remasterisées de la mission Apollo 15 :