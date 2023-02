Les photos no sindoor et mangalsutra de Kiara Advani avec son mari Sidharth Malhotra déçoivent les internautes ; dire ‘Elle ne ressemble pas à une jeune mariée’

Les dernières photos de Kiara Advani et Sidharth Malhotra de sa maison de Delhi deviennent VIRALES et les fans sont impressionnés par ce nouveau couple puissant dans la ville. Kiara et Sidharth sont en ce moment à Delhi pour célébrer leur mariage et terminer tous les rituels après leur mariage. Le couple rencontre également tous les amis et membres de la famille, ce qui le rend un peu éprouvant. Sur cette photo, vous pouvez voir Kiara vêtue d’une belle robe blanche Anarkali avec une dupatta colorée sans sindoor et mangalsutra contrairement à la jeune mariée typique. Cette photo de Kiara fait face à la déception des internautes alors qu’ils se demandent quel est le problème de porter du sindoor et du mangalsutra pendant quelques jours après le mariage et ils ont affirmé qu’elle ne ressemblait pas à une nouvelle mariée.

Eh bien, non seulement Kiara, même Athiya Shetty, a été massivement accusée de ne pas porter de sindoor et de mangalsutra après sa première apparition après son mariage avec KL Rahul. Eh bien, les femmes peuvent être jugées pour tout et n’importe quoi.

Regardez la première vidéo de mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra qui vous laissera ému et comment.

En parlant de Kiara et Sidharth, le couple organisera une grande réception demain à Mumbai à l’hôtel St Regis et a invité tous ses amis de Bollywood, à savoir Shah Rukh Khan, Alia Bhatt, Salman Khan et bien d’autres. Eh bien, ça va être une soirée de fête et n’êtes-vous pas prêt à assister à cette grande célébration de Kiara et Sidharth ? Pas plus tard qu’hier, Kiara a laissé ses fans les larmes aux yeux avec sa vidéo de mariage où elle était magnifique et la chanson de Ranjha alors que Kiara se dirigeait vers Sidharth nous a donné la chair de poule pour de vrai. Ils étaient censés être ensemble.