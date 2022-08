Les photos montrent des notes manuscrites que Trump a apparemment déchirées et a tenté de tirer la chasse d’eau des toilettes

Des photographies récemment révélées révèlent deux occasions au cours desquelles l’ancien président américain Donald Trump a apparemment jeté des documents dans les toilettes.

Maggie Haberman, journaliste du New York Times et contributrice de CNN, publie les nouvelles images dans son prochain livre, “Confidence Man”, et les images ont été précédemment publiées par Axios. CNN a déjà rapporté comment Trump bafouait les lois présidentielles sur la tenue des dossiers et déchirait souvent des documents, des brouillons et des mémos après les avoir lus.

Il a périodiquement jeté des papiers dans les toilettes de la résidence de la Maison Blanche – pour être découvert plus tard lorsque des réparateurs ont été appelés pour réparer les toilettes bouchées. Trump a nié les allégations et, dans une déclaration donnée à Axios lundi, un porte-parole a affirmé que les informations sur la pratique avaient été fabriquées.

Dans les images révélées lundi, on ne sait pas à quoi les documents font référence – et qui les a rédigés – mais ils semblent être écrits dans l’écriture de Trump au marqueur noir. Haberman a déclaré qu’une image provenait des toilettes de la Maison Blanche et que l’autre provenait d’un voyage à l’étranger qui lui avait été fourni par une source de la Maison Blanche de Trump.

“Qui sait ce qu’était ce papier? Lui seul le saurait et probablement celui qui s’en occupait, mais le point important concerne les enregistrements”, a déclaré Haberman à John Berman et Brianna Keilar de CNN lors de “New Day” lundi matin.

Trump avait l’habitude de ne pas tenir compte des procédures normales de conservation des dossiers. À une occasion, Trump a demandé si quelqu’un voulait mettre une copie d’un discours qu’il venait de livrer aux enchères sur eBay, lors d’une visite à mi-vol de la cabine de presse Air Force One.

Dans d’autres cas, Trump chargeait des assistants de transporter des boîtes de mémos, d’articles et de brouillons de tweet non lus à bord de l’avion présidentiel pour qu’il les examine, puis les déchire en lambeaux.

Un ancien haut responsable de l’administration Trump a déclaré qu’un adjoint du bureau du secrétaire du personnel venait généralement retirer des objets de la poubelle et les retirer du bureau de Trump après avoir quitté une pièce.

Un ancien responsable de la Maison Blanche a rappelé que si la conservation des documents était une responsabilité clé du secrétaire du personnel, le reste des cadres supérieurs de Trump n’avaient pas le sens de leur obligation de conserver des registres des papiers qui transitaient par l’aile ouest.

La tenue de dossiers aléatoire de Trump a fait l’objet d’une lutte interminable plus tôt cette année entre lui et les Archives nationales, et le ministère de la Justice a enquêté sur la question.