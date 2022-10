Les photos montrent des jours de récupération après que l’ouragan Ian a frappé la Floride et les Carolines

Quelques jours après que l’ouragan Ian a frappé la Floride et les Carolines, les habitants ont du mal à naviguer sur les routes et les quartiers inondés et les responsables fédéraux de la gestion des urgences mènent d’importants efforts de recherche et de sauvetage au milieu de la destruction.

Le nombre de morts enregistré à la suite de la tempête a dépassé 80 au cours du week-end et devrait augmenter à mesure que les eaux de crue se retirent et que les équipes de secours sont en mesure d’accéder à de nouvelles zones.

Les assureurs pourraient également faire face à des coûts pouvant atteindre 57 milliards de dollars en raison des dommages causés par l’ouragan Ian en Floride et en Caroline du Sud, a déclaré lundi la société de modélisation des risques Verisk.

En Floride, qui a subi le plus gros de l’ouragan, environ 600 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité lundi matin, contre un pic de 2,6 millions jeudi, selon PowerOutage.us. Plus de 1 600 personnes ont été secourues dans tout l’État, selon la Florida Division of Emergency Management.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendent mercredi en Floride pour évaluer les dégâts causés par l’ouragan. La semaine dernière, le président a déclaré que les destructions causées par l’ouragan Ian seraient probablement parmi les pires de l’histoire du pays.

“Nous commençons à peine à voir l’ampleur de cette destruction”, a déclaré le président lors d’un briefing vendredi. “Il est susceptible de se classer parmi les pires … de l’histoire de la nation.”