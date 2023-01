Les photos les plus touchantes de Katrina Kaif et Vicky Kaushal

Virat Kohli et Anushka Sharma forment l’un des couples les plus adorés des médias indiens. Les deux ont sonné le Nouvel An à Dubaï. Eh bien, c’est un fait connu qu’Anushka Sharma est assez religieuse. Même Virat Kohli est connu pour être un homme craignant Dieu. Le couple a été vu au Vrindavan Dham où ils sont allés chercher des bénédictions. Leur petite fille, Vamika était aussi avec eux. Virat Kohli et Anushka Sharma étaient habillés pour l’hiver. Comme nous le savons, il y a une vague de froid dans la partie nord de l’Inde. Les fans pouvaient voir qu’ils sentaient le froid hivernal alors qu’ils joignaient les mains en prière. Ils étaient au célèbre Neem Karoli Baba Aashram de Vrindavan.

Il y a quelques mois, Anushka Sharma avait posté des photos de Vamika et elle depuis Kali Ghat. Elle était à Kolkata pour le tournage de son film. Elle est profondément spirituelle. Les médias avaient couvert le prêtre de leur famille Maharaj Baba Anant lorsqu’il s’est envolé avec la famille pour l’Italie pour le mariage. Anushka Sharma est une visiteuse régulière de l’Anant Dham à Haridwar. Les fans sont devenus heureux et ont chanté Radhe Radhe pour le couple voyant les photos.

Anushka Sharma a terminé le travail sur son film de retour Chakda Xpress qui arrive sur Netflix. Elle a déclaré qu’elle quittait ses fonctions de productrice chez Clean Slate Films car elle souhaitait se concentrer sur son jeu d’acteur. L’actrice pourrait bientôt accepter d’autres offres. Virat Kohli a fait un retour en forme dans la seconde moitié de 2022, réchauffant le cœur des amateurs de cricket. Regardez à quel point Vamika était adorable à l’ashram.

Virat Kohli et la fille d’Anushka Sharma, Vamika, au Baba Neem Karoli Aashram à Vrindavan

L’actrice a obtenu une dupatta des autorités de l’ashram. Le saint voyant devant eux est Shri Hit Preman et Govind Sharan Ji Maharaj du Neem Karoli Baba Ashram. Le couple a pris sa bénédiction.