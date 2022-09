Les photos les plus sensationnelles de la bosse de bébé de Bipasha Basu

Film bollywoodien Brahmastraproduit par Karan Joharc’est Productions du Dharma et dirigée par Ayan Mukerjiva de mieux en mieux au box-office. Après avoir terminé un week-end d’ouverture fantastique et une première semaine régulière, Collection au box-office Brahmastra a commencé la semaine 2 sur une note très positive en faisant un saut bien mérité lors de son deuxième vendredi, ce qui devrait le mettre fermement sur la voie d’un véritable succès. La bonne nouvelle est que la croissance maximale pour le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette est venu de la hindi version, montrant qu’il existe toujours un réel intérêt pour les marchés du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Centre parmi le public.

Jour 8 de la collecte au box-office de Brahmastra

Après avoir plutôt bien performé en Inde et à l’étranger lors de sa semaine d’ouverture, qui a été précédée d’un week-end d’ouverture tonitruant, tous les regards étaient tournés vers Brahmastra pour faire un saut notable lors de son deuxième week-end s’il était sérieux de devenir un succès net au box-office. , et c’est exactement ce qu’il a fait avec un bond de 15 à 20 % lors de son deuxième vendredi à travers l’Inde. Jusqu’ici Brahmastra première partie Shiva a amassé 180,20 crore net en Inde au box-office, la langue hindi contribuant à elle seule à 160,50 crore net. La croissance au cours du week-end semble prévue pour le film bien au-delà de 200 crore net (toutes les langues) en Inde, ce qui l’aiderait à s’arrondir à 250 crore net et à être un succès net. Découvrez les collections ci-dessous :

Inde

Week-end : 121 crore net

Lundi : 16 crore net

Mardi : 12,50 crore net

Mercredi : 11 crore net

Jeudi : 9,50 crore net

Vendredi : 10,20 crore net

Total (5 jours) : 180,20 crore net (toutes les langues) / 160,50 crore net en hindi

Brahmastra bénéficie de collections fantastiques dans toute l’Inde

La meilleure partie de la collection au box-office de Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, est qu’il a joué énormément dans toute l’Inde, y compris Mumbai , Delhi NCR, Pune, Hyderabad et Bangalore, tandis que des intérieurs comme UP, Bihar, Gujarat et CI rapportent également des chiffres brillants, et même de plus petits marchés du Sud comme Nizam et Mysore affichent également de très bons chiffres.