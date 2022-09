Les photos les plus musclées de Neil Bhatt-Aishwarya Sharma

Tu peux répéter s’il te plait? C’est énorme, il n’y a pas d’arrêt pour cette fille. Alia Bhatt, qui profite actuellement du succès massif de sa dernière version Brahmastra avec son mari Ranbir Kapoor, a été engagée pour jouer le rôle principal dans SSMB29 de SS Rajamouli face à Mahesh Babu. Oui. Les rumeurs d’Isme sont à croire que la star de Gangubai Kathiawadi a été finalisée pour être la principale dame du film et ce sera le début parfait dans le sud pour l’actrice et aussi un film hindi à part entière pour l’acteur Mahesh Babu qui a récemment fait la une des journaux sur son remarque sur Bollywood ne peut pas se le permettre.

Alia Bhatt sera l’héroïne de Mahesh Babu dans le SSMB29 du SS Rajamouli

Le critique international Umair Sandhu a confirmé cette nouvelle sur Twitter qu’Alia a été finalisée pour le SSMB29 du SS Rajamouli avec Mahesh Babu et lancera le tournage du film peu après sa livraison. Umair s’est rendu sur son Twitter et a écrit : “Officiellement confirmé ! #AliaBhatt a finalement signé #SSRajamouli prochain film avec #MaheshBabu ! #SSMB29 Le tournage commencera après la naissance de son bébé”.

Officiellement confirmé ! #AliaBhatt enfin signé #SSRajamouli prochain film avec #MaheshBabu ! #SSMB29 ?? Le tournage commencera après la naissance de son bébé ! Umair Sandhu (@UmairSandu) 15 septembre 2022

Les fans de ces nouvelles de divertissement sont excités et ravis et ils ont vraiment hâte qu’Alia soit à bord. En parlant de la grossesse d’Alia, l’actrice accouchera de son premier-né principalement fin décembre. Neetu Kapoor organise également une baby shower spéciale pour femmes pour son bahu avec sa mère Soni Razdon. Sur le plan professionnel, Alia a également terminé le tournage du premier film hollywoodien Heart Of Stones avec Gal Gadot et les premières photos de l’actrice en train de tourner avec son baby bump sont devenues virales. Alors qu’Alia sera vue ensuite dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahanai réalisé par Karan Johar face à Ranveer Singh. Selon certaines informations, Ranbir et Alia feront équipe pour une comédie romantique après le super succès de Brahmastra.