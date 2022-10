Les photos iCloud d’Apple arrivent sur Windows 11, Apple Music débarque sur Xbox

Apple et Microsoft ont approfondi les liens entre leurs technologies mercredi, annonçant que la société Photos iCloud le service de synchronisation fonctionnera sur les PC Windows, et le Service Apple Music fonctionnera sur les consoles de jeux vidéo Xbox.

Les nouvelles mesures marquent une expansion des accords des entreprises, qui ont déjà apporté des services Apple comme Vidéos Apple TV sur Xboxaussi bien que synchronisation des contacts et du calendrier avec Windows. En reliant davantage les mondes Windows et iCloud, Apple est en mesure de se présenter comme travaillant en étroite collaboration avec le logiciel qui alimente la majorité des PC du monde. Microsoft, quant à lui, peut affirmer qu’il propose ses propres produits qui fonctionnent largement avec d’autres produits de l’industrie technologique.

L’iCloud étendu d’Apple fonctionnera avec l’application Photos mise à jour de Microsoft, qui est en testtandis que l’application Apple Music pour Xbox a été publiée plus tôt mercredi.



“Au cours des dernières années, les clients Windows qui ont des téléphones Android ont fait l’expérience de cette promesse avec l’intégration de la messagerie, des appels et des photos directement sur leur PC Windows, rapprochant les deux appareils les plus importants de leur vie”, a déclaré Microsoft mercredi. “Nous facilitons plus que jamais l’accès des clients aux photos de leur iPhone et aux divertissements qu’ils aiment d’Apple sur leurs appareils Xbox et Windows.”

Microsoft a fait ces annonces au cours d’un événement plus important où il a annoncé un nouveau Surface Laptop 5 avec puces Intel de 12e générationla SurfacePro 9 avec de nouvelles couleurs et des connexions 5G en optionet une mise à jour Ordinateur de bureau tout-en-un Surface Studio 2.

La société a également annoncé une nouvelle application appelé Microsoft Designer, qui permet aux abonnés du service Microsoft 365 d’utiliser l’intelligence artificielle pour créer des images uniques en fonction des invites qu’ils saisissent dans l’ordinateur. La nouvelle fonctionnalité utilise la même technologie AI dans DALL-E 2dont les images sont devenues virales sur le web depuis sa sortie initiale plus tôt cette année.