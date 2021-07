Les photos HOT de Nia Sharma dans une bralette brûlent Internet, les photos virales laissent les fans baver

Nia Sharma met souvent la température au plus haut avec ses photos torrides et sexy. L’une des actrices les plus audacieuses de la télévision, Nia n’hésite pas à afficher sa silhouette. L’actrice de ‘Naagin’ a encore une fois fait trembler Internet avec ses dernières photos dans une brassière blanche et noire.

Nia Sharma, jeudi 8 juillet, a partagé quelques photos où elle présente ses différents choix de garde-robe. De tendance à stylée à tendance, l’actrice a prouvé qu’elle pouvait réussir n’importe quel look sans aucun problème.

La première photo est un collage de Nia affichant ses courbes sexy dans un soutien-gorge noir. Elle pose sensuellement pour la caméra de face et de profil alors que ses cheveux ébouriffés lui donnent un aspect brut. La deuxième photo est un collage de trois looks différents. Dans le premier regard, Nia porte un sweat-shirt noir et un pantalon noir. Dans le deuxième look, Nia grésille en brassière et short blancs. Pour son troisième look, Nia réussit le look chic avec un soutien-gorge noir, un short et un pardessus de la même couleur.

En partageant ses photos, Nia a écrit : « Parfois, c’est sans rime ni raison qui s’appelle ‘Aiweyi' »

Les fans de Nia ont été gaga sur ses dernières photos. Les acteurs Adah Sharma et Asha Negi ont laissé tomber des emojis de feu dans la section commentaires. « Magnifique », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté « Hotttt ». Un troisième utilisateur a écrit: « J’aime tes yeux de tueur », tandis qu’un quatrième a commenté « Babe damnnnnn », avec des emojis de feu.

Côté travail, Nia a été vue pour la dernière fois à la télévision dans « Naagin 5 » où elle jouait le rôle de Brinda. Le thriller surnaturel a été interrompu en raison du verrouillage et plus tard en raison de faibles TRP. Outre ‘Naagin’, Nia a été vue dans des émissions de télévision populaires comme ‘Jamai Raja’, ‘Ishq Mein Marjawan’, ‘Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai’ entre autres.

Nia est également apparue dans divers clips musicaux, notamment « Ankhiyaan Da Ghar », « Hamnava », « Raat Ki », « Aye Ajnabi » et « Rubaru ». Elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web « Jamai 2.0 », qui met également en vedette Ravi Dubey et Achint Kaur.