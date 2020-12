Plus tôt la semaine dernière, une équipe d’astronomes est sortie NASA capturé la nébuleuse de Stingray, qui est à 18 000 années-lumière de la Terre et située près de la constellation sud de l’Ara.

La nébuleuse s’est atténuée remarquablement rapidement, s’estompant en seulement 20 ans. La différence est visible sur les images prises avec le télescope spatial Hubble en 1996 et 2016.

Selon un communiqué de presse de la NASA, Martín A. Guerrero de l’Instituto de Astrofísica de Andalucía et de Grenade, Espagne, a déclaré que le contraste drastique observé dans les deux images était « très, très dramatique et très étrange ».

Il a poursuivi en disant que ce que nous voyons est l’évolution d’une nébuleuse en temps réel. Sur une période de plusieurs années, nous voyons des variations dans la nébuleuse qui n’avaient jamais été vues avec une telle luminosité auparavant.

La nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière dans l’espace et se forme généralement après la mort d’une étoile. Au fur et à mesure que le noyau d’une étoile se refroidit, il commence à se débarrasser de ses couches externes, qui se propagent pour former le nuage. Les nébuleuses sont également le berceau dans lequel se forment les bébés étoiles.

La nébuleuse de Stingray est scientifiquement connue sous le nom de Hen 3-1357. Il entoure une étoile mourante, un type connu sous le nom de nébuleuse planétaire. La lueur des nébuleuses provient de l’absorption du rayonnement ultraviolet de l’étoile lorsqu’elle meurt.

Le télescope spatial Hubble a également publié les deux photos sur sa poignée Instagram. La légende de l’image est inspirée de la dernière tendance Twitter «Comment ça a commencé à comment les choses sont».

Les chercheurs disent que Stingray est la plus jeune nébuleuse planétaire connue jamais observée après que le télescope Hubble en ait capturé des images lorsque l’étoile a commencé à perdre des couches. Dans l’image primitive, la nébuleuse a un aspect bleu vif et des bords turquoise ondulés, ce qui lui a également donné le surnom océanique.

Le communiqué de presse de la NASA indique que la température de l’étoile est passée de moins de 40 000 degrés Fahrenheit à 108 000 degrés de 1971 à 2002 lorsque les atomes d’hélium ont fusionné en une couche autour de son noyau. La nébuleuse semblait également se développer à l’époque, car la plupart de son gaz était visible en raison de l’augmentation de la chaleur et du rayonnement.

Mais selon une étude de 2016, l’étoile a commencé à refroidir et, cette année-là, les photos de Hubble ont révélé que la nébuleuse s’était considérablement atténuée et que les parties visibles avaient rétréci en une forme plus compacte et ovale en raison de moins de chaleur. .