Les photos exotiques de la fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt, d’Hawaï vous donneront envie de vacances

La fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt, a retiré son emploi du temps chargé et est actuellement en vacances à Hawaï. L’enfant vedette a partagé des photos et des vidéos de son voyage et cela donne aux fans des objectifs de vacances majeurs.

Mercredi 4 août, Trishala a partagé une superbe photo d’elle en train de se détendre dans la piscine. La photo a été cliquée au Four Season Resort Maui et ressemble à une carte postale avec un magnifique océan bleu, des buissons verts, des palmiers et un ciel exceptionnellement bleu.

En un clin d’œil, Trishala peut être vue en maillot de bain jaune alors qu’elle posait à l’intérieur de la piscine avec ses mèches ouvertes et une fleur sur ses cheveux donnant l’ambiance parfaite de Moana. Elle a partagé la publication avec un emoji de fleurs en légende.

Réagissant à la photo, Maanayata Dutt a commenté « beauté » avec un cœur et un emoji amoureux. Les fans ont également versé de l’amour sur la photo de Trishala. Un utilisateur a commenté: « Water baby », tandis qu’un autre a écrit: « Cette photo a fait ma journée. » Un troisième utilisateur a écrit: « Beautifull my crush », alors qu’un quatrième utilisateur a écrit: « Tu es miss monde. »

Regardez la photo ici :

Mardi (3 août), Trishala a partagé une autre photo de son voyage. Sur la photo, Trishala est vêtue d’un maillot de bain sexy de couleur noire. On peut la voir posant à côté de l’océan sur un lit de rochers avec un beau ciel bleu, des nuages ​​et des palmiers en arrière-plan. « Aloha », Trishala a légendé la photo avec trois émojis cardiaques.

Réagissant à la photo, Maanayata Dutt a laissé tomber des emojis de cœur et de feu dans les commentaires. Un fan a écrit : « Work it girl », tandis qu’un autre a commenté : « J’ai l’air fabuleuse, j’espère que tu vas bien.

Regardez la photo ici :

Trishala a également partagé quelques vidéos de son hôtel exotique sur ses histoires Instagram. Regarde:

(Photo : Trishala Dutt)

Trishala est la fille de Sanjay Dutt de sa première femme Richa Sharma, décédée après avoir lutté contre une tumeur au cerveau. Elle a été élevée par ses grands-parents maternels aux États-Unis. Elle est psychothérapeute de profession et est basée à New York. Elle organise souvent des sessions Instagram pour aider les personnes à la recherche de conseils sur la santé mentale, les relations et plus encore. Sanjay Dutt est maintenant marié à Maanayata Dutt et deux sont les parents de jumeaux, Shahraan et Iqra.