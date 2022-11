Les photos partagées par l’officier de l’IFS Susanta Nanda ont suscité beaucoup d’attention en ligne. Lundi, l’officier averti des médias sociaux a publié de belles photos de bords de mer à Odisha. Les images montrent des rivages sablonneux couverts de vignes vertes et de petites fleurs roses. Dans un ciel calme, avec l’océan visible à une certaine distance, les photos semblaient avoir été prises à Golden Beach et Niladri Beach à Puri.

Dans les deux images que Nanda a mises en ligne, on peut voir une vaste étendue de terre couverte de plantes courtes. La couverture fournie par le feuillage vert est si étendue que pratiquement aucun sable n’est visible. Les plantes semblent être en pleine floraison, avec de multiples fleurs en forme d’entonnoir aux pétales rose vif. Les deux images présentent un ciel bleu clair et des rivages propres.

Sous-titrant les deux images, Nanda a écrit : « La ‘Plage des fleurs’. Puri a deux étendues de plages les plus propres et les plus sereines – Golden et Niladri. Déplacez-vous sur la vallée des fleurs… Dunes de sable recouvertes de liants de sable naturels en pleine floraison.

Le Golden Beach de Puri a déjà reçu la prestigieuse certification Blue Flag. Ce certificat est accordé lorsqu’une plage répond à des critères rigoureux de sécurité, de qualité et de gestion environnementale. Le gouvernement d’Odisha vise à obtenir la certification pour plusieurs autres plages, y compris la plage de Niladri, selon le Times of India.

Les liants de sable naturels dont parle Nanda font référence aux plantes à fleurs qui fleurissent le long de la plage. Ce sont des vignes à floraison pérenne qui peuvent couvrir près de 100 pieds en une seule vigne. Cependant, l’expansion des usines est largement horizontale. Ils ne poussent pas plus de quelques centimètres verticalement. Outre les jolies fleurs, qui ne s’ouvrent qu’une seule fois le matin, les feuilles coriaces sont également uniques. Ils ressemblent à l’empreinte d’un pied de chèvre, ce qui fait que la plante est appelée “vigne de pied de chèvre”.

Personne ne peut être en désaccord avec le fait qu’ils prennent la beauté scénique du paysage qu’ils couvrent plusieurs crans plus haut.

