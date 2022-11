Les photos du tremblement de terre en Indonésie montrent de larges dégâts

L’archipel indonésien se trouve sur un arc de volcans et de lignes de faille entre les océans Pacifique et Indien où des tremblements de terre, petits et grands, se produisent pratiquement tous les jours. Mais le lundi n’était pas un jour ordinaire.

Un puissant tremblement de terre a frappé l’île principale de l’Indonésie, Java, et les catastrophes se sont rapidement accumulées.

Le tremblement de terre de magnitude 5,6 lui-même a renversé des centaines de bâtiments et tué au moins 162 personnes autour de la ville de Cianjur. D’innombrables autres ont été enterrés dans les décombres.

Mais même pour les personnes secourues, l’épreuve était loin d’être terminée.

Le tremblement de terre a provoqué des glissements de terrain qui ont empêché de nombreuses personnes d’atteindre le principal hôpital de la ville. Même une fois sur place, les conditions étaient chaotiques. L’hôpital aussi avait été endommagé et les médecins essayaient de faire leur travail sans électricité.