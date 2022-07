Les photos du Samsung Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 fuient apparemment

Nouvelles photos des prochains téléphones pliables Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, sont apparus en ligne vendredi par Evan Blass sur 91Mobiles.

Bien que nous ne puissions voir aucun détail du fonctionnement interne des nouveaux téléphones, les images montrent que le Fold 4 sera disponible en trois couleurs : noir, gris et or crémeux. Le Flip 4 est présenté en lavande, bleu pervenche, crème et noir.

Le prochain pliable grand format de Samsung, le Galaxy Z Fold 4aurait un design plus élégant et de meilleurs appareils photo similaires à ceux du Galaxy S22, entre autres améliorations telles qu’un lecteur d’empreintes digitales double face et la nouvelle annonce de Qualcomm Processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1.

La rumeur de Samsung Galaxy Z Flip 4 a été taquinée sur l’invitation de Samsung à son Événement déballé le 10 août, où il est prévu de dévoiler les deux nouveaux téléphones pliables. Le Flip 4 pourrait être livré avec un objectif de caméra rotatif et une batterie de 3 700 mAh, selon les rapports.

Tu peux découvrez toutes les images ici.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

