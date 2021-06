Les photos du phare d’Hawaï ne réfutent pas l’élévation du niveau de la mer

L’affirmation : les images d’un phare en 1900 et 2021 prouvent que le niveau de la mer n’a pas augmenté

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des photos d’un phare à Hawaï pour prétendre à tort que l’élévation du niveau de la mer est un canular.

Une publication sur Facebook le 15 juin montre deux images d’un phare à flanc de falaise qui auraient été pris à un siècle d’intervalle. Une image est étiquetée « 1900 » et l’autre « 2021 ».

« MÊME phare à 120 ans d’intervalle. Les niveaux océaniques n’ont pas changé d’un bit », dit le texte dans l’image.

Il y a un problème avec cela : le phare sur les images n’existait pas en 1900. La publication Facebook ne tient pas compte également de l’effet des marées sur le niveau de la mer, ainsi que de la science du changement climatique.

USA TODAY n’a pas pu joindre l’utilisateur qui a partagé la publication pour commenter.

Le phare n’a été construit qu’en 1912

À l’aide de la recherche d’images inversée, USA TODAY a identifié le phare comme étant le phare Daniel K. Inouye Kilauea Point à Kauai, à Hawaï. Il n’existait pas en 1900, comme le prétend la publication Facebook.

Dans un e-mail à USA TODAY, Thomas Daubert, directeur exécutif des Friends of Kauai Wildlife Refuges, a confirmé que les images montrent Kilauea Point.

USA TODAY n’a pas pu vérifier quand chaque image a été prise, mais la construction du phare n’a commencé qu’en 1912.

« La construction a été achevée le 1er mai 1913. Elle n’a en effet pas 120 ans », a déclaré Daubert.

Il a suggéré que l’image prétendument prise en 1900 avait probablement été prise plusieurs décennies plus tard.

« L’image (en noir et blanc) montre un petit morceau d’un bâtiment à gauche du phare, qui n’a été construit qu’en 1929 avec l’avènement du radar », a déclaré Daubert.

Les marées affectent le niveau de la mer d’heure en heure, au jour le jour

Quel que soit le moment où les images ont été prises, la publication Facebook ne tient pas compte de l’effet des marées.

Le niveau de la mer aurait semblé plus bas ou plus haut au phare selon l’heure, le jour et la saison où chaque photo a été prise. National Geographic a expliqué que le niveau de la mer peut varier de plusieurs mètres dans les criques et les baies, en fonction des marées.

Keryn Gedan est professeur adjoint de biologie à l’Université George Washington qui étudie les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins et le niveau de la mer. Elle a déclaré à USA TODAY que la comparaison visuelle est « un mauvais moyen » de mesurer le changement du niveau de la mer.

« Il peut être difficile de discerner l’étage de marée d’une photographie. Selon l’emplacement, les marées peuvent atteindre jusqu’à 50 pieds verticaux », a-t-elle déclaré.

D’autres photos du phare de Kilauea Point prises sous des angles similaires montrent des marées à différentes hauteurs.

Les données montrent que le niveau de la mer monte

Bien que les changements à long terme du niveau de la mer ne puissent pas être mesurés à l’œil nu, les données gouvernementales montrent que le niveau de la mer change.

Selon la National Aeronautics and Space Administration, le niveau de la mer a augmenté de 6 à 8 pouces autour du globe au cours du siècle dernier. Ce taux de changement est sans précédent au cours des derniers milliers d’années, a déclaré la NASA.

Les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration montrent que le niveau de la mer dans le port de Nawiliwili à Kauai augmente à un taux moyen de 0,58 pied tous les 100 ans.

Les experts attribuent l’élévation du niveau de la mer au changement climatique.

« Notre meilleure science, sous la forme de modèles terrestres mondiaux toujours affinés, suggère que cette accélération se poursuivra au cours du prochain siècle et entraînera des taux d’élévation du niveau de la mer beaucoup plus élevés que ceux que nous avons connus aujourd’hui », a déclaré Gedan. « Il est important que les zones côtières se préparent et planifient cette éventualité. »

En avril, USA TODAY a réfuté une affirmation similaire selon laquelle des images côte à côte de Palm Beach en Australie prouvaient que le niveau de la mer n’avait pas augmenté.

Notre note : Faux

L’affirmation selon laquelle les images d’un phare en 1900 et 2021 prouvent que le niveau de la mer n’a pas augmenté est FAUX, d’après nos recherches. La chronologie au centre de la comparaison est inexacte, car le phare de Kilauea n’a été construit qu’en 1912. Les données officielles confirment que le niveau de la mer à travers le monde et près de Kauai augmente en raison du changement climatique. Les comparaisons visuelles des rivages ne reflètent pas les effets du changement climatique; les changements du niveau de la mer sont souvent de quelques centimètres et varient avec la marée.

