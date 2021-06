Les photos du fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, et du fils d’Akshay Kumar, Aarav Bhatia, traînant ensemble deviennent VIRALES

Quelques photos des enfants vedettes de Bollywood Ibrahim Ali Khan, fils de l’acteur Saif Ali Khan, et Aarav Bhatia, fils de l’acteur Akshay Kumar, faisant la fête ensemble ont fait le tour des réseaux sociaux. Les deux garçons semblent être des amis proches, étant donné qu’ils prennent joyeusement la pose avec d’autres amis, pour la caméra.

Apparemment, la photo date de 2019, lorsqu’Ibrahim Ali Khan et Aarav Bhatia se détendaient ensemble en compagnie d’autres amis après avoir été aperçus en train de quitter un restaurant après le dîner. La photo date du même jour et montre les garçons qui se jumelaient en noir, posant pour la caméra. La photo a aussi leurs amis dans le cadre.

Et maintenant, après presque 2 ans, la photo a fait surface en ligne et est devenue virale avec des fans qui deviennent gaga à propos de leur amitié.

Pour les non avertis, Akshay et Saif ont travaillé ensemble dans pas mal de films. Ils ont partagé l’espace d’écran pour la dernière fois dans le film de 2008, Tashan, qui mettait en vedette Kareena Kapoor dans le rôle principal féminin.

En dehors de cela, d’autres films dans lesquels ils ont joué ensemble sont « Yeh Dillagi », « Main Khiladi Tu Anari », « Keemat » et « Aarzoo ».

Alors qu’Ibrahim Ali Khan est sur le point d’entrer à Bollywood et que son père Saif a également reconnu le fait qu’il est prêt à entrer dans des films, il n’est pas clair si le fils d’Akshay, Aarav, souhaite également poursuivre une carrière dans le cinéma.

Quant à Ibrahim, à propos de ses débuts, Saif avait déclaré : « Ibrahim semble préparé pour une carrière d’acteur. Et pourquoi pas ? J’aimerais que tous mes enfants fassent ce métier. C’est le meilleur endroit où travailler. Je me souviens à 17-18 ans, j’étais un gâchis. Le jeu d’acteur m’a sauvé de l’autodestruction. Avoir un travail, un sentiment d’identité m’a donné de la satisfaction au travail. De plus, le plaisir que cela m’a procuré est plus que ce que je pouvais demander. «

Parlant de l’avenir d’Ibrahim à Bollywood, Saif avait déclaré: « Il devrait (rejoindre Bollywood en tant qu’acteur), il a l’air bien, plus beau que moi! C’est un gars très charmant. Je pense vraiment que tous mes enfants seraient intéressés à jouer . Nous sommes une famille d’acteurs, nous sommes tous dans l’industrie. Alors j’en suis sûr. Il est encore un peu jeune, et je préfère qu’il fasse d’abord l’université. Ensuite, bien sûr, nous soutiendrons lui dans tout ce qu’il veut faire. »