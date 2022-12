Les photos du festival de péniches du Jammu-et-Cachemire sortent tout droit d’une peinture

Jammu-et-Cachemire Tourism a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé de superbes images du festival Houseboat qui a débuté le 7 décembre sur les lacs Dal et Nageen à Srinagar. Organisé par le département du tourisme du Cachemire, le festival a été inauguré par le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha. L’objectif principal du festival était de stimuler le tourisme dans la région, en particulier dans le monde post-pandémique. Selon les rapports de l’ANI, plusieurs programmes culturels ont eu lieu pendant ce festival de deux jours.

“Quelques aperçus du Houseboat Festival qui s’est tenu les 7 et 8 décembre au Dal Lake Srinagar”, lit-on dans la légende. Plusieurs artistes folkloriques du Cachemire ont également été vus lors d’un spectacle laser et d’un concert en direct. Jetez un œil aux images :

Selon AP, il y a un total de 950 péniches dans les lacs Dal et Nageen. Non seulement ils attirent les touristes, mais des milliers d’habitants en dépendent pour leur subsistance.

Pendant ce temps, plus tôt, la Direction de l’information et des relations publiques (DIPR) a déclaré que plus de 1,62 million de touristes ont visité le Jammu-et-Cachemire depuis janvier, la plus forte fréquentation enregistrée dans l’ancien État au cours des 75 dernières années de l’indépendance de l’Inde. Selon les responsables, le retour du tourisme au Jammu-et-Cachemire a signifié «l’âge d’or du tourisme au Cachemire». «Le tourisme est la plus grande source d’emploi au Jammu-et-Cachemire et depuis le début de cette année, 1,62 crore de touristes ont visité le Jammu-et-Cachemire. jusqu’à présent et c’est le plus élevé en 75 ans d’indépendance. Le tourisme a généré un maximum d’emplois dans diverses régions du Jammu-et-Cachemire, notamment Poonch, Rajouri, Jammu et la vallée du Cachemire », ont déclaré des responsables du département du tourisme à l’ANI.

Soixante-quinze destinations décalées ont été identifiées pour le tourisme à travers le Jammu-et-Cachemire dans le cadre de l’initiative “Azadi Ka Amrut Mahotsav” du Centre pour commémorer les 75 ans de l’indépendance du pays, a déclaré le responsable.

