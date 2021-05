Les photos douillettes romantiques de Shruti Haasan avec son petit ami Santanu Hazarika deviennent virales! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Shruti Haasan et son petit ami Santanu Hazarika passent leur temps de clouage ensemble. La fille de la star légendaire Kamal Haasan a pris son compte Instagram et a partagé des photos romantiques confortables avec son partenaire et sa meilleure amie.

Les fans donnent tout l’amour au post de l’actrice avec son petit ami. Shruti Haasan sous-titré la poste: Enfermé avec ma meilleure amie @santanu_hazarika_art #thankful #twopaithyams #yumyumfood #creativity #art #talk #happyvibes

Plus tôt cette année, Shruti Haasan avait publié des photos avec son petit ami Santanu Hazarika dans ses histoires Instagram. Santanu est un artiste doodle et co-fondateur du Gauhati Art Project. Pour son 35e anniversaire ce 28 janvier, l’actrice avait partagé avec lui des photos adorées. Cependant, le duo n’a pas encore confirmé publiquement leur relation.

Sur le plan du travail, Shruti a récemment été vu dans Vakeel Saab de Venu Sriram. Le film, un remake du hit de Bollywood «Pink», met en vedette Shruti face à Pawan Kalyan dans un rôle central.

L’actrice populaire compte 16,4 millions d’abonnés sur Instagram et est une fervente utilisatrice des médias sociaux.