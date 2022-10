Les photos donnent un aperçu de la destruction des dernières frappes de missiles russes sur les villes ukrainiennes

La Russie a lancé un barrage de missiles sur les villes ukrainiennes lundi matin.

Des intersections, des bâtiments et des maisons ont été détruits par les dernières frappes russes.

Le service national d’urgence d’Ukraine a déclaré qu’au moins 14 personnes avaient été tuées et 97 blessées.

La Russie a déclenché lundi matin une série de tirs de missiles meurtriers dans des villes ukrainiennes, notamment sur la capitale du pays, Kyiv, où la vie était lentement revenue à la normale après que la ville ait passé des mois sans attaques.

C’était le plus grand bombardement contre l’Ukraine depuis les premiers jours de l’invasion russe, selon l’Associated Presstouchant au moins 14 régions.

Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi dans des propos télévisés que les frappes étaient une réponse à la destruction de portions du pont du détroit de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée. La liaison de 19 kilomètres agit comme une ligne d’approvisionnement essentielle pour l’armée russe.

Les responsables ukrainiens n’ont pas revendiqué l’explosion du pont, selon Reuters.

Poutine a qualifié l’incident d ‘”acte terroriste” et a juré que de nouvelles menaces seraient renvoyées avec une réponse “dure et proportionnée”. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a contesté l’affirmation de Poutine selon laquelle l’attaque avait été provoquée.

“Poutine est un terroriste qui parle avec des missiles”, a écrit Kuleba dans un tweet.

Plusieurs frappes de missiles russes à travers l’Ukraine. La seule tactique de Poutine est la terreur sur les villes ukrainiennes pacifiques, mais il ne détruira pas l’Ukraine. C’est aussi sa réponse à tous les conciliateurs qui veulent lui parler de paix : Poutine est un terroriste qui parle avec des missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 10 octobre 2022

Les photos donnent un aperçu des conséquences de la dernière frappe russe.

Des intersections achalandées, des bâtiments et des maisons ont été détruits ou transformés en décombres, et des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité. Au moins 14 personnes ont été tuées et 97 blessées, selon le Service national d’urgence d’Ukraine.