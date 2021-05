Les photos dignes de la bave de Krishna Shroff en bikini vert sexy sont difficiles à manquer

La fille de l’acteur Jackie Shroff et de la productrice de films Ayesha Shroff, Krishna Shroff, met souvent Internet dans le pétrin avec ses photos de bikini chaudes et audacieuses et elle l’a encore fait.

La folle de fitness Krishna a fait monter la température en affichant son corps chaud et ses abdos toniques dans les dernières photos virales. Sur les photos, on peut voir Krishna posant en bikini couleur pistache dans des angles de serval. Les selfies ont été cliqués via le mode minuterie et Krishna a l’air sensuelle avec ses cheveux ouverts.

Cliquées sur fond de palmiers, de ciel bleu et de plage en vue au loin, les images donnent une ambiance tropicale à ne pas manquer. La rampe commence Krishna donne aussi très

« Bonjour à toi », a écrit Krishna dans son message tout en ajoutant un emoji de tournesol et de papillon.

Jetez un œil aux photos ici :

Les photos de Krishna ont suscité beaucoup d’éloges de la part de ses fans. Alors que beaucoup ont complimenté le physique en forme et tonique de Krishna, d’autres l’ont qualifiée de « lave », de « belle » et de « magnifique ». Les sections de commentaires étaient pleines d’emojis de cœur, de feu et d’amour.

La sœur de l’acteur Disha Patani, Khushboo Patani, a laissé tomber un emoji de cœur dans les commentaires tandis que l’acteur Sikander Kher a écrit : « Kishu… j’adore la rampe derrière toi… », ce à quoi Krishna a répondu : « L’inspiration exacte derrière ces photos.

En plus d’afficher ses courbes, Krishna fait également la une de ses vidéos d’entraînement. Contrairement à son frère Tiger Shroff, elle ne semble pas avoir l’intention d’entrer dans le monde du divertissement. Krishna est l’heureux propriétaire d’un centre de formation MMA appelé MMA Matrix qui a été lancé en novembre 2018.