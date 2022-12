Les photos dignes de bave de la star de Govinda Naam Mera, Vicky Kaushal

Avatar 2 La voie de l’eau est enfin là. La deuxième partie de James CameronLe spectacle extravagant de sort en salles le 16 décembre 2022 après une longue attente. Le film est salué par les critiques et les célébrités pour ses visuels spectaculaires et son histoire touchante, beaucoup le qualifiant d’expérience phénoménale. Cependant, le jour de sa sortie, Avatar The Way of Water a été divulgué en ligne pour un téléchargement gratuit et une visualisation gratuite sur sites de torrents Comme Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Télégramme et plus. Le film a un grand buzz autour de lui et le commerce a été positif à ce qu’il brise et fasse de nouveaux records de collection au box-office. Cependant, cette fuite en ligne, en particulier lorsque les prix des billets sont trop élevés, peut mettre un frein.

Avatar 2 est une suite d’Avatar (2009) et après 13 ans, James Cameron a pu réunir l’équipe originale du film, tout en ajoutant quelques membres célèbres à la distribution. Le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephan Lang, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Dileep Rao et plus encore. Le film est réalisé avec un énorme budget de 400 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus coûteux jamais réalisé. Cependant, il n’a pas à s’inquiéter car les experts du commerce estiment qu’il a tout pour plaire. La collection au box-office Avatar 2 week-end 1 pourrait bien se situer entre Rs 30 et 40 crores.

Histoire d’Avatar 2 : Qu’est-ce qu’Avatar, la voie de l’eau ?

Jake Sully et Neytiri ont fondé une famille. Ils ont des fils Neteyam, Lo’ak, une fille Tuk et une fille adoptive Kiri et un garçon humain nommé Spider. Mais il n’y a pas encore de bonheur pour eux. Les humains retournent à Pandora et un nouvel ennemi apparaît, Quaritch. Alors que Jake planifie son attaque, Quaritch est en mission pour tuer Jake. Cette fois, Jake doit non seulement sauver lui-même et sa tribu, mais a de plus grands enjeux en jeu : ses enfants. Comment ses enfants font partie de la guerre, et comment l’un d’eux avec Jake et Neytiri devient le héros de la tribu et de la famille, les déplaçant vers un endroit plus sûr – la mer pour une nouvelle vie, c’est le sujet du film.

Regardez la bande-annonce officielle d’Avatar The Way of Water ici :

Où et comment regarder Avatar 2 The Way of Water

Alors qu’Avatar 2 est divulgué en ligne, nous exhortons les lecteurs de BollywoodLife à ne pas être la proie du piratage et à regarder le film uniquement dans les salles pour profiter de l’extravagance visuelle qu’il promet. Le piratage est une infraction pénale selon la loi sur le droit d’auteur de 1957. Regardez des films et des séries Web uniquement dans les cinémas et les plateformes OTT autorisées.