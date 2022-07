Les photos des complices présumés de l’évasion de Rabih Alkhalil étaient des images d’archives, selon la GRC

La GRC de Coquitlam est toujours activement à la recherche de Rabih “Robby” Alkhalil, qui s’est échappé du North Fraser Pre-trial Center jeudi – mais les photos qu’ils ont partagées de ses complices présumés étaient des images d’archives, ont-ils déclaré.

“On pense que les suspects qui ont aidé Alkhalil à s’échapper ressemblent beaucoup aux photos qu’ils ont laissées derrière eux, mais ces images ne sont pas celles-ci”, a déclaré le const. Deanna Law avec la GRC de Coquitlam dans une déclaration samedi après-midi.

CBC a contacté la GRC de Coquitlam samedi matin après avoir reçu un conseil selon lequel les photos semblaient être des images d’archives.

La police a ensuite publié une déclaration confirmant que les images sont d’origine et “ne représentent pas les suspects eux-mêmes”.

La GRC a publié des images montrant deux hommes soupçonnés d’avoir aidé Rabih « Robby » Alkhalil à s’échapper du North Fraser Pre-Trial Centre le 21 juillet 2022. Ils disent maintenant que les deux photos ressemblent aux suspects, mais sont en fait des images d’archives. (GRC de Coquitlam)

Les images ont été publiées vendredi alors que la police a déclaré avoir provisoirement identifié les deux complices présumés et demandé au public de l’aider à retrouver Alkhalil.

L’homme de 35 ans, qui fait face à des accusations de meurtre pour des meurtres liés à des gangs en Colombie-Britannique en 2012, s’est échappé du centre correctionnel à environ une demi-heure de route à l’est de Vancouver, jeudi soir.

Les deux suspects inconnus dans l’évasion sont tous deux décrits comme des hommes blancs chauves qui semblent avoir la trentaine. L’un a un visage étroit, des sourcils arqués et un nez légèrement crochu, tandis que le second a un visage ovale, des sourcils clairs et des yeux rapprochés.

“Comme pour de nombreuses enquêtes complexes, les informations évoluent rapidement à mesure que nous progressons”, a déclaré Law dans le communiqué.

“Pour cette affaire, le temps est crucial et il est important de tenir le public aussi informé que possible, même si les faits peuvent changer au fur et à mesure.”

Une capture d’écran d’une recherche d’image inversée sur tineye.com a trouvé trois sites Web où l’une des photos partagées par la GRC s’est affichée, dont un site proposant des photos de passeport. (Tineye.com)

Samedi, la police a confirmé avoir localisé la camionnette blanche Econoline dans laquelle Alkhalil est parti avec les deux hommes. La camionnette est en cours d’examen médico-légal, ont-ils déclaré.

CBC a contacté la GRC au sujet de l’utilisation des images d’archives.