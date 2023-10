Les photos des 49ers de San Francisco restent invaincues alors que George Kittle marque trois touchés contre les Cowboys de Dallas

Les 49ers de San Francisco ont marqué un record de 42 points contre les Cowboys de Dallas pour rester invaincus dans la division NFC Ouest.

« Allons-y! » » a crié l’ailier rapproché George Kittle à la foule pleine via les écrans vidéo géants du stade, après avoir marqué l’un de ses trois touchés, un sommet en carrière, grâce aux passes sur la marque de Brock Purdy.

Purdy a terminé avec quatre passes de touché, un sommet en carrière, Christian McCaffrey a marqué son 14e match consécutif avec un touché (course d’un mètre) et, en représentant la défense menaçante des 49ers, Fred Warner a produit un sac, un échappé forcé, et une interception.

Non seulement les 49ers ont suivi le rythme des Eagles de Philadelphie (5-0) en tant que seules équipes invaincues de la NFL, mais il s’agit d’une 15e victoire consécutive en saison régulière.

Les 49ers ont gagné 11 matchs de suite à domicile, et après cette fin retentissante d’un match à domicile de trois matchs, ils joueront leurs deux prochains matchs à l’extérieur : dimanche chez les Browns de Cleveland (2-2 ; congé de la 5e semaine) et lundi soir 1er octobre. 23 chez les Vikings du Minnesota (1-4).

Cam Inman a contribué à ce rapport.