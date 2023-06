Les photos d’enfance les plus mignonnes du casting d’Adipurush

Adipurush la fièvre s’est emparée de tout le monde. Les fans de Prabhas à travers le pays sont super excités par ce film. Le film, qui met également en vedette Kriti Sanon et Saif Ali Khan, sortira en salles le 16 juin. Réalisé par Om Raut, il a été réalisé avec un budget énorme. Eh bien, semble-t-il, tous les efforts déployés par l’équipe d’Adipurush ont porté leurs fruits. Les rapports de réservation à l’avance et de collecte au box-office d’Adipurush font allusion à une ouverture exceptionnelle du film au box-office.

Adipurush sur un démarrage rapide ?

Tel que rapporté par Koimoi.com, Adipurush avec Prabhas et Kriti Sanon en tête a déjà fait Rs 1,40 crore brut. Ce nombre n’inclut pas les sièges bloqués. Apparemment, la version 3D du film lui-même a fait Rs 1,35 crore. La réservation à l’avance d’Adipurush a récemment commencé et les fans sont venus en grand nombre pour réserver des billets pour regarder le film le premier jour. Pendant ce temps, les créateurs du spectacle ont également réservé une place dans chaque théâtre pour Lord Hanuman. En fait, des rapports indiquent que Ranbir Kapoor a réservé 10 000 billets pour Adipurush pour les enfants défavorisés. Apparemment, Ananya Birla est également sortie pour réserver des billets pour Adipurush pour les enfants défavorisés. Il semble qu’Adipurush ait définitivement pris un bon départ au box-office. Il est prévu qu’Adipurush obtiendra une ouverture encore plus grande que RRR dans la ceinture hindi.

En parlant d’Adipurush, le film a ses racines dans le Ramayan. Prabhas joue le rôle de Raghava, Kriti Sanon est Janaki et Saif Ali Khan est Lankesh. Sunny Singh joue le rôle de Laxman. Adipurush était dans les nouvelles plus tôt car les créateurs étaient fortement contrôlés par les effets visuels utilisés et le look de Saif Ali Khan dans le film. Mais la deuxième bande-annonce a réussi à obtenir un coup de pouce du public. Le public est impressionné par le look de Prabhas en tant que Lord Ram. Lors d’un événement de pré-sortie organisé à Tirupati, les fans ne pouvaient tout simplement pas s’arrêter de chanter Jai Sri Ram. Adipurush a également courtisé une controverse lorsqu’une vidéo du réalisateur Om Raut embrassant Kriti Sanon sur les joues à l’extérieur d’un temple tout en lui disant au revoir est devenue virale. Beaucoup de gens s’y sont opposés.