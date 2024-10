Les photos déclassifiées de l’armée semblent provenir d’un magazine de mode

CNN

—



Malgré les horribles réalités de la guerre, l’esthétique militaire jouit d’une longue affiliation avec l’industrie de la mode et la culture pop en général ; de l’utilisation courante d’imprimés camouflage et d’épaulettes sur les épaules des vestes à l’adoption généralisée de couleurs telles que le vert militaire et le kaki. Ces styles ont également fait des apparitions sur scène ces derniers temps : au DNC et à Lollapalooza (avec la campagne Harris-Walz et la tournée « Midwest Princess » de Chappell Roan, respectivement).

Matthieu Nicol, dont la nouvelle monographie singulière s’intitule « Fashion Army », n’est pas particulièrement passionné par l’armée. « En fait, je suis un collectionneur de photographies culinaires et un éditeur d’images », a-t-il déclaré à CNN lors d’un appel vidéo. Le nouveau titre cependant, récemment publié par SPBH Editions, en parallèle d’une exposition au Festival de la photographie française Les Rencontres d’Arles (maintenant en tournée), examine « l’évolution des vêtements militaires vers une mode emblématique » – notamment via des prototypes d’uniformes – et fait suite à son livre de photographie culinaire de 2022 « Better Food for Our Fighting Men ».

Tous deux sont le produit de la pratique de recherche exhaustive de Nicol, qui l’a conduit il y a quelques années au Natick Soldier Systems Center (NSSC) de l’armée américaine, un complexe militaire toujours actif dans la région de Boston qui ne s’occupe pas des armes mais de la fonctionnalité (principalement des textiles). et un vaste corpus d’images déclassifiées. Sur les près de 15 000 qu’il a trouvés dans les archives en ligne, « Fashion Army » recontextualise une édition de 350, présentant des images de non-mannequins de diverses branches militaires posant en uniforme.

Alors que le point de départ de Nicol était la photographie, comme l’observe le critique de mode Angelo Flaccavento dans l’essai du livre, « Function is Form », il y a un fil conducteur vestimentaire présent : « Les images de ce livre », suggère-t-il, « n’ont pas seulement une qualité essentielle de mode, mais dégage en réalité un sentiment flagrant de maintenant.»

Réalisée pour des raisons inconnues (l’armée américaine a refusé de répondre aux nombreuses questions de Nicol sur les origines et les objectifs des photographies), la série a la sensibilité d’un portfolio de mode, tandis que les vêtements eux-mêmes reflètent les imprimés, les structures et les silhouettes des tendances contemporaines, ou plutôt vice versa (les images ont été réalisées entre la fin des années 70 et le début des années 90, coïncidant vaguement avec la fin de la guerre du Vietnam et le début de la première guerre du Golfe, a noté Nicol).

« Ils n’étaient pas destinés à être diffusés », a-t-il déclaré. « L’armée américaine est une société dans la société – des milliers de personnes travaillent pour elle – et (bien que) ces images ne soient pas de la propagande, elles ont été produites pour séduire, pour vendre leurs prototypes à différentes parties de l’armée. »

La corrélation entre les images ici et les tendances de la mode plus larges est également explicite. Une photo d’un homme vêtu d’une polaire rouge associée à un pantalon matelassé semble particulièrement pertinente en 2024, tandis que le même motif en forme d’oignon témoigne de la vogue des vestes doublées, menée par des marques telles que Uniqlo et Marfa Stance. Le camouflage est également présent, bien entendu, dans les pages du livre, tandis que les lunettes de soleil qui apparaissent font écho à une mode de créateurs plus expérimentale.

« Ces images résonnent tellement avec ce que je vois aujourd’hui, certaines images ressemblent presque aux campagnes de Carhartt », a poursuivi Nicol. « J’ai une fille de 15 ans qui porte des sacs et des motifs camouflage, et (le directeur créatif de Louis Vuitton) Pharrell Williams et les gars de Vuitton ont aussi ces motifs camouflage. C’est intéressant que la très haute couture et le streetwear aient pris (l’inspiration). La recherche militaire a toujours des applications civiles.

Sur les couvertures avant et arrière, un homme et une femme apparaissent séparément dans des gilets de protection blancs, rappelant les défilés très salués d’Helmut Lang en 1998, qui présentaient des designs similaires (Timothée Chalamet portait une version d’archive en cuir noir pour promouvoir Wonka à Las Vegas en 2023). « Un article de mode fascine parce qu’il plaît d’abord à l’œil, mais aussi parce qu’il est chargé de valeurs symboliques, qu’il s’agisse de statut ou de modernité », a souligné Flaccavento.

Bien entendu, le style militaire a été approprié par différentes sous-cultures depuis des décennies. Généralement bon marché, les surplus de l’armée ont inspiré le style de la contre-culture dans les années 1960, façonnant plus tard l’uniforme de groupes indépendants comme The Strokes. Même les débuts SS24 de Williams pour Louis Vuitton, dans lesquels le multi-trait d’union a lancé une nouvelle mutation camouflage, étaient un rappel au tissu (lourd camouflage) du Billionaire Boys Club, la marque qu’il a co-fondée avec le designer japonais Nigo en 2003. D’ailleurs, les pièces phares des marques italiennes CP Company et Stone Island naviguent directement dans cette relation, faisant écho aux innovations de l’armée américaine.

« Outre le fait qu’elles sont belles et bien réalisées, ce qui m’a frappé dans ces images, c’est qu’elles utilisent la même production que celle que nous voyons aujourd’hui », a ajouté Nicol, relayant sa première lecture des caractéristiques des images, qui correspondent à un style des années 90. esthétique proposée par Juergen Teller, entre autres. « Quand j’ai montré les images à des amis travaillant dans la mode, ils m’ont montré les sites de commerce électronique d’Acne Studios et de Martin Margiela : les vêtements se ressemblent, les modèles se ressemblent, mais ces images ont 40 ans. »