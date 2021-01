Elle a poursuivi: «Et si on essayait de ne pas commenter le corps des gens, bons ou mauvais, s’ils ne le demandent pas? Si quelqu’un publie une photo de trente photos et demande: ‘Est-ce que j’ai l’air sexy’, hey – allez-y. Mais c’est grotesque de commenter sur le corps d’une personne lorsqu’elle publie simplement une photo d’elle-même EXISTANT. «

L’affiche originale, Chelsea Fargan, a répondu à la Maison de poupées star, écrivant: « Salut, Erin. Dans ce tweet que vous citez, je dis qu’il est cruel et injuste pour les gens de se moquer de lui et de lui faire honte d’avoir conformé son corps à une esthétique que sa carrière (et probablement plus généralement) exigé de lui. » Elle a également noté: «Je ne vois pas comment vous êtes arrivé ici à partir de ce que j’ai dit», ce qui a suscité de nouvelles réponses de Cummings.

Ce n’est pas la première fois que le physique de Kumail fait l’objet de discussions. L’acteur lui-même a parlé de la dysmorphie corporelle due à son changement radical et à son changement de mode de vie.

« Je ne veux pas écarter les gens qui ont vraiment des problèmes corporels débilitants », a-t-il déclaré. La santé des hommes en mars 2020. « Je n’ai pas ça. Mais j’ai commencé à avoir une dysmorphie corporelle. Je me regardais dans le miroir et je voyais mes abdos – et quand je regardais à nouveau, ils disparaissaient. Je voyais juste les défauts. «

Il a révélé plus tard « quand j’ai vu cette réaction [to the photos] C’était quand je me disais: «D’accord, je ne vois clairement pas ce qui est réellement là.» Et j’ai admis: «C’est quelque chose dont j’essaie d’être conscient et que j’essaie de faire mieux, car ce n’est pas une bonne façon d’être. Vous voulez être doux avec vous-même. «