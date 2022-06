Les photos de transformation de la perte de poids de la fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt, vous laisseront stupéfait

Les transformations de perte de poids sont souvent évoquées à Bollywood. Nous allons aujourd’hui regarder les images les plus récentes de la fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt, de sa transformation spectaculaire de perte de poids, qui a des admirateurs en admiration.

Trishala Dutt, la fille de Sanjay Dutt, aime communiquer avec ses admirateurs sur les réseaux sociaux. Elle a récemment eu une session Instagram Ask Me Anything avec ses amis et followers, où elle a répondu à des questions sur sa vie personnelle. Elle a tout révélé sur sa vie, de l’héritage de son père superstar à ses passe-temps. Sa réponse à la question d’un fan concernant les préparatifs de son mariage a cependant attiré l’attention des fans. “Rencontrer à cet âge est un désastre”, a ajouté Trishala, ajoutant qu’elle cherchait un “vrai gentleman” à épouser.

Trishala Dutt organise fréquemment des sessions AMA avec ses abonnés Instagram. Elle a été interrogée sur ses préparatifs de mariage par l’un de ses fans. Répondant à la même chose, Trishala a dit: “Ohhhhh. C’est si difficile lol. C’est si difficile. Pour ceux d’entre vous qui sont célibataires en 2021, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui sont mariés depuis plus de 5 ans , vous n’avez absolument aucune idée de ce dont je parle.”

Trishala Dutt avait déjà utilisé ses histoires Instagram pour répondre aux questions sur l’infidélité. Lorsqu’un de ses fans s’est renseigné sur sa plus longue relation et pourquoi elle s’est terminée, Trishala a répondu que sa plus longue relation avait duré sept ans et s’était terminée en raison de différends entre elle et son ex-petit ami. Elle a également reconnu avoir été dupée.

Pour les non-initiés, la fille de Sanjay Dutt et Richa Sharma, Trishala réside aux États-Unis avec ses grands-parents paternels. Après le décès de sa mère d’une tumeur au cerveau, elle a été élevée par les parents de sa mère.