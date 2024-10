Les photos de tournage de Spider-Noir révèlent le costume précis de Nic Cage

Nicolas Cage reprend son personnage animé Spider-Man Noir du Vers d’araignée films en live-action avec le prochain Araignée-Noir série. Avec Araignée-Noir maintenant en production, nous avons récemment reçu les premières photos de tournage de Cage jouant lui-même une scène bizarre et excentrique sur place – comme seul Nic Cage peut le faire. Aujourd’hui, cependant, les photos de tournage que les fans attendaient vraiment sont maintenant là : le véritable costume de Spider-Man Noir que la série utilisera !

Le rapport de TMZ indique clairement que ce n’est pas Nic Cage dans le costume, mais plutôt son doublé. Araignée-Noir. Pourtant, la plupart des fans de Marvel seront probablement heureux de voir que la série semble créer un look très précis pour Spider-Man Noir, tandis que de nouvelles vidéos d’une séquence de cascades de poursuite en voiture prouvent que le décor de la période des années 1930-1940 des bandes dessinées sera également très vivant dans la série.

Araignée-Noir avec Lamorne Morris (Nouvelle fille) comme Robbie Robertson. ComicBook a récemment parlé à Morris, et il a taquiné que Araignée-Noir sera encore plus sauvage que ce que suggèrent ces photos de tournage :

« Eh bien, je ne peux pas en dire trop. J’ai juré de garder le secret », a déclaré Morris. « Cependant, je dirai que ce sera une expérience qui ne ressemble à rien de ce que quiconque a jamais vu à la télévision. Ce qu’ils font est fou. C’est vraiment insensé, et je suis juste reconnaissant d’avoir l’opportunité de donner vie à cette version de Robbie Robertson. Les gens qui me connaissent peuvent supposer qu’il y aura un certain niveau de Lamorne là-dedans, c’est pourquoi ils m’ont donné ce poste. Comme je l’ai dit, je ne peux pas trop taquiner, mais je pense que les fans seront ravis de ce qu’ils verront.

Le plein Araignée-Noir la liste des acteurs comprend Lukas Haas (Création), Brendan Gleeson (Edge of Tomorrow, Gangs de New York), Jack Huston (Empire de la promenade) Cameron Britton (Chasseur d’esprit), Cary Christopher (Les jours de nos vies), Michael Kostroff (Luc Cage), Scott MacArthur (Les pierres précieuses justes), Joe Massingill (Barry), Whitney Rice (Devoir de juré), Li Jun Li (L’Exorciste), et Amanda Schull (Costumes) dans des rôles récurrents.

Le réalisateur Harry Bradbeer, lauréat d’un Emmy (Sac à puces, tuant Eve) supervise la série et produit les deux premiers épisodes. Oren Uziel (La cité perdue, 22 Jump Street) et Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram), sont co-showrunners et producteurs exécutifs et ont développé la série avec l’équipe primée aux Oscars derrière Spider-Man : dans le Spider-Versequi comprend Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal.

Araignée-Noir fera ses débuts au niveau national sur la chaîne linéaire de MGM+, puis à l’échelle mondiale sur Prime Video en 2025.