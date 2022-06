Les photos de Shah Rukh Khan avec Dhivyadharshini alias DD du mariage de Nayanthara-Vignesh Shivan deviennent virales

Lors du mariage du couple puissant Vignesh Shivan et Nayanthara, Dhivyadharshini alias DD, qui est un visage populaire dans l’industrie de la télévision tamoule, a eu l’occasion de rencontrer l’une de ses stars préférées de Bollywood, Shah Rukh Khan.

Lundi, DD est allé sur Instagram et a partagé une publication de carrousel contenant quelques photos avec SRK. Dans l’une des deux images, Dhivyadharshini alias DD est vu étreignant Shah Rukh Khan. “Je l’ai serré dans mes bras et je lui ai dit tout ce que je voulais dire ‘Tant d’années, tellement de souvenirs, tellement de joie que vous nous avez donné monsieur, pour tout ce que vous méritez seulement la meilleure de la meilleure vie monsieur. Chaque jour, je prierai pour la joie de votre cœur, monsieur ‘@iamsrk, vous ne méritez pas moins ni aucune tristesse, monsieur… quelle journée pour publier cette photo alors que notre KING KHAN fête ses 30 ans dans cette industrie. Il n’y a personne comme vous jamais avant et après monsieur”, a-t-elle légendé le post.

Elle a également adressé ses meilleurs vœux au réalisateur Atlee pour son film Jawan, qui met en vedette SRK et Nayanthara dans les rôles principaux. “Merci beaucoup #Atlee chérie @priyaatlee pour cette gentillesse, je vous souhaite un méga hit #jawan 1000crores vasool @poojadadlani02#srk #atlee #jawan #ddneelakandan #kingkhan #hug #emotional”, a ajouté DD.





Le 9 juin, Shah Rukh Khan s’est rendu à Mahabalipuram pour assister au mariage de sa co-vedette de Jawan Nayanthara avec le réalisateur-producteur tamoul Vignesh Shivan. S’adressant à Instagram, le manager de SRK, Pooja Dadlani, a publié quelques photos dans lesquelles Shah Rukh a été vu exsudant son charme dans un ensemble beige et une paire de lunettes de soleil. “Pour la journée spéciale de Nayanthara”, a-t-elle légendé le message.

Sur le plan du travail, à part Jawan, SRK figurera également dans Pathaan, dont la sortie est prévue le 25 janvier.

Plus récemment, le 25 juin, Shah Rukh a fait une session en direct sur Instagram, dans laquelle il a révélé plusieurs détails sur ses prochains films. Il a laissé entendre que Salman Khan pourrait faire partie d’une chanson de Pathaan, qui met également en vedette Deepika Padukone, John Abraham et Ashutosh Rana, entre autres. “Avec Salman Khan, il n’y a pas d’expérience de travail. Il n’y a que des expériences amoureuses, des expériences heureuses, des expériences amicales et des expériences fraternelles. Donc, c’est incroyable chaque fois que je travaille avec lui”, a déclaré Shah Rukh Khan lorsqu’un fan lui a demandé son expérience de travail avec l’acteur. Il a poursuivi: “Nous n’avons pas fait de film à part entière ensemble à part Karan Arjun, qui n’était pas non plus à part entière car nous n’y étions pas ensemble depuis trop longtemps. Donc, nous nous mettons au travail quatre à cinq jours dans un année parfois. Les deux dernières années ont été fantastiques car j’ai pu être dans l’un de ses films. J’ai eu un rôle de quelques jours avec Kabir Khan. Et il est venu dans Zero et a fait une chanson avec moi. Maintenant, à Pathaan. Je ne Je ne sais pas si c’est un secret mais inshallah, j’essaierai aussi d’être dans Tiger 3. Donc, c’est très amusant de travailler avec lui.

Shah Rukh propose également Dunki, qui est dirigé par Rajkumar Hirani.