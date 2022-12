Les photos de retour INVISIBLES de Sidharth Shukla de la victoire au titre de meilleur modèle mondial en 2005 laissent les fans émus

C’est une journée émouvante pour les fans de Sidharth Shukla. Le gagnant de Bigg Boss 13 manque à ses innombrables fans, car cela fait 17 ans que le défunt acteur a reçu le titre de “Meilleur modèle du monde”. Le 9 décembre 2005, Shukla est devenu le premier Indien à remporter ce prestigieux titre de WBM.

Viral Bhayani a dédié un article à la star de Humpty Sharma Ki Dulhaniya, avec quelques photos de retour du méga événement. Dans le post, nous pouvons voir un Shukla maigre, jeune et chocolaté. En parcourant les photos de Shukla, vous deviendrez émotif.

Découvrez les photos







Viral a partagé le message avec la légende : “9 décembre 2005. SIDHARTH ASHOK SHUKLA est devenu le premier Indien à remporter le titre de meilleur mannequin du monde. 7 ANS DE SID REMPORTANT LE TITRE WBM #SidharthShukla #SidHeartsForever.” Le message est devenu viral et les fans de Sidharth se sont sentis émus par la perte de l’acteur.

Peu de temps après le post, plusieurs fans de l’acteur se sont souvenus de lui. Un utilisateur a écrit : “La légende ne meurt jamais, tu nous manques toujours.” Un autre utilisateur a écrit : « Itna mehnat krne k baad banda life ko puri tarah jee bhi nhi paya ». L’un des utilisateurs a écrit : “Ce jour-là en 2005, notre idole #SidharthShukla est non seulement devenu le 1er Indien, mais aussi le 1er Asiatique à battre des concurrents de 40 pays d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe et a remporté le titre #WorldBestModel. Fier de ton pote… LU 4ever ! #SidharthShukla #SidharthShuklaLivesOn #17YrsOfSidWorldBestModel.” Un internaute a écrit : “Merci pour tout ce que tu as donné à ce monde shukla bro.” Un autre internaute a écrit : “Abhi hota to phir kuch history creat karta… il a rebondi bfully, but go to soon dost… yaad rahoge hamesha.”

Pour les non-initiés, le vainqueur de Bigg Boss 13 Sidharth Shukla est décédé le 2 septembre 2021, après avoir subi une crise cardiaque majeure. Au cours de son passage dans l’émission de téléréalité, il s’est rapproché de Shehnaaz Gill, et la rumeur disait qu’ils étaient en couple.