Les photos de retour de Sonu Sood de ses premiers jours de mannequin valent la peine de baver ! | Buzz News

New Delhi: L’acteur devenu philanthrope et militant social Sonu Sood, qui est devenu un véritable héros, a maintenant traité ses fans avec les images de retour de ses premiers jours de mannequin.

Prenant les photos sur son compte Instagram, Sonu a écrit, « #Throwback aux jours de modélisation à Mumbai. »

Dans l’une des images en noir et blanc, on peut voir Sonu debout avec ses mains dans son pardessus et dans une autre image, l’acteur peut être vu en train d’utiliser un téléphone comme accessoire pour sa séance photo.

Les photos ont recueilli plus de lakhs en à peine deux heures et ses fans ont inondé son message de nombreux compliments.

Sonu a fait ses débuts d’acteur avec un film tamoul « Kallazhagar » en 1999. Il est entré à Bollywood avec « Shaheed-E-Azam » en 2002. Il est devenu célèbre avec des films comme – « Divertissement », « Bonne année », ‘Simmba’, ‘Dabangg’, ‘Jodhaa Akbar’ et ‘Aashiq Banaya Aapne’ pour n’en nommer que quelques-uns.

L’acteur de « Simmba » aide les gens sans relâche depuis qu’un verrouillage à l’échelle nationale a été annoncé pour la première fois par le Premier ministre Narendra Modi l’année dernière. Le travail constant de Sonu pour aider les gens à lutter contre la pandémie de COVID-19 a suscité un énorme cri sur les réseaux sociaux pour qu’il se porte candidat au poste de Premier ministre. Cependant, Sonu ne semble pas enclin à entrer en politique.