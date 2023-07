Les photos de Realme GT Neo 6 apparaissent sur TENAA

Realme a lancé le GT Neo 5 avec une charge rapide époustouflante de 240 W en février, et maintenant il se prépare déjà pour la prochaine série, le GT Neo 6. Deux versions ont été certifiées en Chine, RMX3820 et RMX3823, et maintenant ces téléphones sont apparus sur TENAA, révélant les looks de la nouvelle gamme.

Les téléphones Realme GT Neo 6 auront trois caméras et une partie transparente, mais cette fois, l’île s’étend d’un bout à l’autre et dépasse de la même manière que la série Google Pixel 7.











Realme GT Neo 6

Le régulateur publiera les spécifications des deux versions une fois qu’elles auront été approuvées pour la certification, mais nous nous attendons à ce que la vanille GT Neo 6 ait un chipset Dimensity 9200, tandis que la GT Neo 6 Pro pourrait apporter un Snapdragon 8 Gen 2.

Les deux appareils sont susceptibles d’avoir un écran AMOLED de 6,74 pouces et un appareil photo principal de 50 MP, et nous devons attendre et voir si le chipset sera la principale différence ou si la charge sera également différente. Comme ils sont certifiés, leur lancement approche à grands pas et nous suivrons de près les réseaux sociaux de Realme pour l’annonce officielle.

