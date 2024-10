Les photos de pieds de Lily Allen OnlyFans rapportent plus d’argent que Spotify

La chanteuse Lily Allen a révélé qu’elle gagnait plus d’argent chaque mois en vendant des photos de ses pieds sur OnlyFans qu’en le faisant via ses flux Spotify.

Allen a ouvert son compte OnlyFans au cours de l’été après que son pédicure lui ait dit qu’elle avait de beaux pieds et qu’elle pourrait gagner de l’argent avec eux, a-t-elle révélé dans un épisode de son podcast « Miss Me ». Elle a partagé qu’elle avait une note parfaite de cinq étoiles sur WikiFeet, le site Web de fétichisme des pieds qui collecte et évalue des photos de pieds de célébrités.

Après avoir publié des photos de ses pieds et un lien vers son compte OnlyFans sur X (anciennement Twitter), Allen a répondu à une personne qui l’a critiquée en disant : « Imaginez être l’une des plus grandes pop stars/musiciennes d’Europe et ensuite être réduite à cela. .»

Allen a applaudi et a écrit : « Imaginez être un artiste et avoir près de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, mais gagner plus d’argent en ayant 1 000 personnes abonnées à des photos de vos pieds. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. »

La chanteuse facture 10 $ par mois sur son compte OnlyFans, ce qui reviendrait à au moins 10 000 $ par mois en fonction de son nombre d’abonnés. En comparaison, elle compte actuellement 7,5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui rapporte environ 0,003 $ et 0,005 $ par flux aux artistes.

Connue pour être une plateforme de création adaptée au porno, OnlyFans a versé plus de 20 milliards de dollars aux créateurs de contenu depuis ses débuts il y a huit ans. Le PDG Keily Blair a récemment parlé lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles de la façon dont la plateforme offre plus que du simple contenu sexuel.

« Tout le monde suppose qu’il s’agit d’un contenu sexy. Une partie est contenu sexy – et nous en sommes très heureux, nous sommes une plateforme inclusive, et nous le sommes pour une raison », a-t-elle déclaré. « Nous pensons qu’il est très important pour les créateurs de contenu pour adultes de disposer d’un espace sûr, de pouvoir monétiser et également de pouvoir le faire aux côtés d’autres créateurs de contenu. »