Les photos de mariage de Payal Rohatgi et Sangram Singh sont sorties et ça a l’air rêveur [Watch Video]

Vidéo de mariage de Payal Rohtagi et Sangram Singh : L’acteur Payal Rohatgi et son petit ami lutteur de longue date Sangram Singh sont maintenant mariés et heureux. Le couple s’est marié aujourd’hui à Agra. Leurs photos de mariage deviennent virales sur les réseaux sociaux et les fans les adorent. Le concurrent de Lock Upp a opté pour un lehenga rouge classique avec un maquillage minimal tandis que Sangram est beau dans le Sherwani. Les deux sont superbes sur les photos. La vie de Bollywood souhaite au couple de jeunes mariés une vie conjugale très heureuse. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.