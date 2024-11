Les photos de maquillage de « The Substance » de Demi Moore montrent le côté effrayant du personnage

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 16 SEPTEMBRE : Demi Moore assiste à la première de Los Angeles de « The … [+] Substance » à la Director’s Guild Of America le 16 septembre 2024 à Los Angeles, Californie. (Photo de Jon Kopaloff/Getty Images) Getty Images

Demi Moore partage des photos effrayantes d’un côté effrayant de son personnage dans le film d’horreur corporelle Le fond.

Dans le film, Moore incarne Elisabeth Sparkle, une ancienne célébrité devenue gourou de l’aérobic qui est licenciée de son travail le jour de son 50e anniversaire.

Le scénario du film se lit comme suit : « Une célébrité en voie de disparition prend une drogue du marché noir : une substance de reproduction cellulaire qui crée temporairement une version plus jeune et meilleure d’elle-même. »

Margaret Qualley joue la version plus jeune d’Elisabeth, qui s’appelle simplement Sue. Le fondécrit et réalisé par Coralie Fargeat, met également en vedette Dennis Quaid.

Moore a partagé des photos d’elle en coulisses sur Instagram jeudi, qui montrent les effets néfastes que la substance anti-âge a eu sur le corps d’Elisabeth en Le fond. Les photos ont ensuite fait le tour de X, dont un échantillon est illustré ci-dessus.

D’autres photos des coulisses sont trop horribles pour être montrées dans cet article mais peuvent être vues ici.

Le fond marque une introduction pour Moore au sous-genre de l’horreur corporelle, et avec lui sont venues ses incertitudes.

« Je ne savais pas comment le film allait se dérouler », a déclaré l’acteur Variété début septembre. «C’est tellement hors des sentiers battus. Cela aurait pu soit vraiment fonctionner, soit être un désastre. Pour être tout à fait transparent, l’horreur corporelle n’est pas un genre que je connaissais extrêmement bien.

Moore attire l’attention de la saison des récompenses pour « The Substance »

La performance de Demi Moore dans Le fond est déjà dans l’esprit des électeurs alors que la saison des récompenses commence. Par Variétéles Gotham Awards ont nominé mardi Moore pour la meilleure performance principale.

Le fond a également été acclamé par Tomates pourries critiques, qui ont collectivement attribué au film une note « fraîche » de 91 % sur la base de 312 critiques. Le film a également obtenu un score d’audience « frais » de 74 % sur RT basé sur plus de 1 000 évaluations vérifiées.

La performance de Moore a été particulièrement saluée dans le RT Consensus des critiques, qui dit : « Audacieusement grossier, méchamment intelligent et peut-être l’heure la plus belle de Demi Moore, Le fond est un exploit époustouflant de la part de la scénariste-réalisatrice Coralie Fargeat.

Le fond a fait ses débuts en salles le 20 septembre. De plus, le film est sorti jeudi à la fois en streaming vidéo à la demande sur Mubi et en vidéo premium à la demande sur des plateformes de streaming numérique telles qu’AppleTV, VUDU et Prime Video.

