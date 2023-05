Les photos de l’étui Samsung Galaxy Z Flip5 confirment le nouveau grand écran de couverture

Les nouveaux pliables de Samsung sont en bonne voie de commercialisation. Si l’on en croit les rumeurs, on peut s’attendre à ce que les Z Fold5 et Z Flip5 fassent leurs débuts aux côtés de la Watch6 et de la Tab S9 en juillet.

L’une des caractéristiques déterminantes du prochain Z Flip5 est certainement son nouvel écran de couverture plus grand. Diverses rumeurs et rendus du téléphone à clapet ont déjà imaginé l’affichage de la couverture « en forme de dossier ». Maintenant, nous avons également quelques photos d’un boîtier en plastique encliquetable pour le Z Flip5, qui réaffirment la grande taille et la forme étrange de l’écran.











Photos de la coque Samsung Galaxy Z Flip5

Pour autant que nous le sachions actuellement, ledit écran de couverture mesurera 3,4 pouces de diagonale et présentera une résolution de 720 x 748 pixels. Cela laisse beaucoup d’espace pour les raccourcis et les widgets, à côté d’une grande horloge, ce qui rend le nouvel écran beaucoup plus fonctionnel que l’unité de 1,9 pouces du Z Flip4.

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur le reste du matériel du Z Flip5. Au dire de tous, une nouvelle conception de charnière assurera une fermeture beaucoup plus serrée avec un espace minimal, voire inexistant. Comme prévu, le Z Flip5 fonctionnera sur la dernière et la meilleure plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Pour autant que nous le sachions actuellement, le Z Flip5 sera livré avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, le modèle 128 Go utilisant une puce UFS 3.1 au lieu d’UFS 4.0. Cela coïncide avec les niveaux de stockage Z Flip4 actuels. Nous pensons également que, comme son prédécesseur, le Z Flip5 aura deux caméras 12MP (principale et ultra large), mais potentiellement celles utilisant de nouveaux capteurs. Le taux de charge restera probablement au niveau familier de 25 W.

Source