Les photos de l’effondrement d’un immeuble à Miami montrent les efforts de recherche et de sauvetage

Les images capturent la destruction massive jeudi de la copropriété de 12 étages partiellement effondrée à Surfside, en Floride.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée.

« Le bâtiment est littéralement pancake », a déclaré Burkett. « C’est déchirant parce que cela ne signifie pas pour moi que nous allons réussir aussi bien que nous le voulions pour trouver des gens vivants. »

Des tas de gravats et de débris entouraient la zone juste à l’extérieur du bâtiment, et les voitures jusqu’à deux pâtés de maisons étaient recouvertes d’une légère couche de poussière provenant des débris.

Les équipes de pompiers de Miami-Dade se sont précipitées pour trouver des résidents qui auraient pu être piégés sous les décombres de la copropriété. La Croix-Rouge américaine a mis en place un site de réunification pour la famille et les amis à proximité du site de l’effondrement partiel du bâtiment.

« Je n’ai aucun espoir » :Des proches attendent des nouvelles, les survivants s’enfuient après l’effondrement partiel d’un immeuble en copropriété près de Miami

Burkett a averti que le nombre de morts allait probablement augmenter, affirmant que le directeur de l’immeuble lui avait dit que la tour était pleine au moment de l’effondrement vers 1h30 du matin, mais le nombre exact de personnes présentes n’était pas clair.

Environ la moitié des quelque 130 unités du bâtiment ont été touchées, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse.

Les sauveteurs ont retiré au moins 35 personnes de l’épave en milieu de matinée, et du matériel lourd a été amené pour aider à stabiliser la structure afin de leur donner plus d’accès, a déclaré Raide Jadallah de Miami-Dade Fire and Rescue.

Contribution : The Associated Press