Les photos de l’Asus ROG Phone 6D Ultimate TENAA confirment une fois de plus sa conception

Nous suivons depuis un certain temps une piste intéressante concernant le ROG Phone 6D. Voici un bref aperçu – Nous savons déjà que le 6D Ultimate sera dévoilé le 19 septembre. Nous savons également par les mêmes sources officielles, ainsi qu’AnTuTu et une autre fuite récente qu’il sera fondamentalement identique au ROG Phone 6 Pro, mais avec un échange de chipset vers le MediaTek Dimensity 9000+. Cela et un système de refroidissement amélioré d’une sorte qui a été taquiné avec une vidéo plutôt cryptique d’Asus.

Maintenant, TENAA apporte une série de photos du ROG Phone 6D Ultimate confirmant une fois de plus sa conception, et nous pensons que nous venons peut-être de percer au moins une partie du mystère.















Photos ROG Phone 6D Ultimate TENAA

Selon une autre fuite, nous savons qu’un ROG Phone 6D vanille est susceptible d’exister également. Ses rendus présentent un téléphone pratiquement identique au ROG Phone 6 Pro existant, tandis que les rendus ROG Phone 6D Ultimate et maintenant les photos TENNA présentent également un design arrière très similaire, mais pas identique. Le petit logo RVB “DARE TO PLAY” à l’arrière est absent du ROG Phone 6D Ultimate et présent sur tous les autres modèles. En regardant de près la récente vidéo teaser de refroidissement d’Asus, nous avons remarqué que le module présenté dans ce clip ne se trouve en fait que sur le ROG Phone 6D Ultimate à la place dudit logo RVB.

La technologie thermique ULTIMATE arrive le 19 septembre ! Le ROG Phone 6D Ultimate sera doté d’un nouveau système de refroidissement avancé qui permet une circulation de l’air comme aucun autre téléphone ROG auparavant. Vous ne voulez pas le manquer ▶️ https://t.co/zYjln8DYT8#ROG # ROGPhone6D Ultimate pic.twitter.com/ZFeoc6sYhd – ROG mondial (@ASUS_ROG) 2 septembre 2022

Nous pensons que le module est une sorte de conduit d’air motorisé destiné à faciliter un refroidissement supplémentaire sur le 6D Ultimate. Selon la vidéo, le module est censé s’ouvrir et se fermer et pourrait faire allusion à certaines choses. Cela pourrait très bien signifier qu’Asus a conçu un nouveau refroidisseur AeroActive pour le 6D Ultimate afin de le faire fonctionner en conjonction avec le conduit d’air. Ou peut-être que le refroidisseur AeroActive 6 existant peut déjà très bien le faire. Une possibilité encore plus audacieuse serait l’éventuelle inclusion d’un ventilateur interne sur le 6D Ultimate. Ce ne sont que des conjectures de notre côté, cependant.









Asus ROG Phone 6D • Asus ROG Phone 6D Ultimate

Dans tous les cas, la date d’annonce du 19 septembre approche à grands pas, nous sommes donc destinés à obtenir le scoop complet sur le ROG Phone 6D Ultimate assez tôt.

