Les photos de l’annuaire de Gabby Petito et Brian Laundrie révélées alors qu’un ami dit qu’un couple qui s’est rencontré au lycée « a toujours eu des drames »

Les photos de l’annuaire de GABBY Petito et Brian Laundrie ont été révélées pour la première fois alors que les amis du couple disent que les amoureux du lycée « ont toujours eu des drames » entre eux.

Gabby et Brian rencontré à Bayport-Blue Point High School à Long Island, New York, quand elle était en deuxième année et lui un junior. Leurs photos de l’annuaire ont d’abord été obtenues par Fox News.

Gabby Petito est montré dans sa photo d’annuaire de lycée à Bayport-Blue Point High School Crédit : Twitter

Brian Laundrie est diplômé de l’école en 2016 Crédit : Twitter

La relation du couple a été décrite comme encore et encore par des amis Crédit : Tiktok / Gabby Petito

Les amis du couple décrit leur relation comme par intermittence, au point qu’il était parfois difficile de savoir s’ils étaient toujours ensemble ou non.

« Une minute, ils seraient tous les uns sur les autres, la minute suivante, il dirait: » Nous nous battons « », a déclaré l’ami de Laundrie, Ben Matula. PERSONNES.

« Ils ont toujours eu un drame. »

« Il y avait toujours quelque chose sous la surface où les choses n’étaient pas 100% merveilleuses », a-t-il ajouté.

« TRES FAIBLES BASSES »

L’amie de lycée de Gabby, Alyssa Chen, a partagé la même observation sur l’amour volatile du couple, mais a déclaré qu’elle ne voyait rien de grave entre les deux.

« Je n’ai jamais vu aucune sorte d’abus physique », a déclaré Chen au point de vente. « Ils avaient des hauts très hauts et des bas très bas. Mais elle a toujours dit qu’il était un bon petit ami. »

Gabby et Brian se sont séparés pendant plusieurs mois après que Laundrie ait obtenu son diplôme en 2016. Ils se sont finalement remis ensemble lorsque Gabby a terminé ses études secondaires l’année suivante.

Après l’obtention du diplôme de Gabby, le couple a finalement décidé de ne pas aller à l’université et a plutôt emménagé avec les parents de Brian à Bay Port, en Floride.

Elle a trouvé du travail en tant que technicienne en pharmacie et serveuse, tandis que Laundrie vendait ses aquarelles et ses œuvres d’art numériques.

Ils se sont fiancés en juillet 2020, selon l’une des publications Instagram de Gabby.

« Brian m’a demandé de l’épouser et j’ai dit oui ! lire le post, qui ajoutait: « Vous rendez la vie irréelle, et chaque jour est un tel rêve avec vous. »

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé en mars 2020, le couple a décidé de suspendre leurs fiançailles parce qu’ils « ne pouvaient pas avoir le mariage qu’ils voulaient ».

Au lieu de cela, le couple – inspiré par des vidéos YouTube et leur amour pour les voyages – a décidé de mettre leur argent en commun pour acheter et réutiliser une fourgonnette Ford Transit pour se lancer dans un voyage à travers le pays à travers les parcs nationaux du pays.

VOYAGE CONDAMNÉ

Brian et Gabby sont partis pour ce voyage à la mi-juillet de cette année, documenter leurs voyages sur les réseaux sociaux.

Cependant, les instantanés idylliques et pittoresques partagés par le couple sont devenus une mince façade lorsque Brian est rentré seul chez lui après le voyage deux mois plus tôt le 1er septembre, avec Gabby introuvable.

Brian n’a pas signalé Gabby disparue ou fournir aux membres de sa famille une explication de l’endroit où elle pourrait se trouver.

Il aurait agi « sans se soucier du monde » à son retour, ont déclaré des voisins, tondant la cour avant et profitant de balades à vélo idylliques avec sa mère.

Il est allé camper avec ses parents le 6 septembre au parc Fort De Soto.

Gabby a finalement été portée disparue par sa mère à New York le 11 septembre.

Puis, le 14 septembre, Brian aurait disparu après avoir dit à ses parents qu’il partait en randonnée dans la réserve Carlton.

Mais ils n’ont signalé la disparition de Brian que trois jours plus tard, lorsque la police s’est présentée à leur domicile.

BRIAN TOUJOURS EN GRAND

Les restes de Gabby ont été trouvés par des enquêteurs dans un camping près du parc national de Grand Teton dans le Wyoming le 19 septembre.

La manière dont elle est décédée a été provisoirement considérée comme un homicide, cependant, la cause du décès n’a pas encore été rendue publique.

Laundrie n’est pas actuellement considéré comme un suspect dans le meurtre de Gabby, mais est considéré comme une personne d’intérêt.

Il a également un mandat d’arrêt contre lui pour des allégations de fraude bancaire après avoir prétendument accumulé 1 000 $ de frais sur une carte de débit qui aurait appartenu à Gabby.

Les forces de l’ordre recherchent toujours dans la réserve Carlton des traces de blanchisserie, tandis que la star de la télévision Chien le chasseur de primes récure Fort de Soto.

La mère de Gabby, Nichole Schmidt, a tweeté pour la première fois samedi, écrivant : « Maman ours se met en colère ! Rendez-vous ! »

Les parents de Brian Laundrie, quant à eux, ont nié avoir aidé leur fils à échapper à la police et ont insisté sur le fait qu’ils ne savaient pas où il se trouvait.

Leur avocat Steve Bertolino a déclaré samedi dans un communiqué : « Ils sont inquiets, mais espèrent qu’il sera retrouvé vivant ».

Le couple documente leur voyage sur les réseaux sociaux, se présentant comme un couple très amoureux qui s’embarquait pour le voyage de sa vie Crédit : Gabby Petito/Instagram

La façade s’est défaite le 13 août lorsque le couple s’est retrouvé impliqué dans un conflit de violence domestique qui a entraîné l’appel de la police Crédit : Service de police de Moab

Alors que Laundrie a souri tout au long de l’échange avec la police, Gabby a été photographiée dans des flots de larmes Crédit : Service de police de la ville de Moab

