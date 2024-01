Les photos de la partie 2 et la date de sortie signalent le retour de Robbie et Stephen Amell

Robbie Amell et Stephen Amell font monter la pression dans leur Code 8 suite.





EW peut révéler en exclusivité ce film de science-fiction Code 8 : Partie II sortira sur Netflix le mois prochain, le 28 février. Avant que cela n’arrive, jetez un œil au film dans un nouveau lot de photos électrisantes.





“Quand j’ai pu le voir pour la première fois, je suis arrivé à la fin et je me suis dit : ‘Je veux plus. Je veux plus'”, a déclaré Stephen à EW. “Toute cette expérience donne l’impression que nous avons obtenu notre diplôme, ça a été extraordinaire.”





“Nous avons pu réaliser le premier film grâce à la passion des 30 000 fans qui nous ont soutenus. Nous ne serions pas là sans eux”, a déclaré Robbie. “Avoir l’opportunité de les impliquer dans la suite de l’histoire de Connor et Garrett, mais sans rien demander en retour, est tout simplement incroyable.”





Robbie Amell dans le rôle de Connor dans « Code 8 : Partie II ».

Netflix





Stephen Amell dans le rôle de Garrett, Robbie Amell dans le rôle de Connor dans « Code 8 : Part II ».

Netflix





Après que les cousins ​​​​surpuissants aient joué ensemble pour la première fois dans Arrowverse de la CW en tant que héros de DC Comics, ils ont ensuite donné vie à leur projet de passion pour la science-fiction dans un court métrage de validation de principe de 2016. Leur campagne de financement participatif Indiegogo, qui visait à récolter 200 000 $ pour réaliser un long métrage, a permis de récolter la somme écrasante de 2,4 millions de dollars. Les Amell ont donc créé, joué et publié Code 8 en 2019.





Maintenant, après une poursuite au point mort avec une série Quibi désormais annulée, ils lancent la suite officielle du film sur Netflix, qu’ils ont produit. “Quand je vois le générique d’ouverture, ce petit plan qui apparaît et qui dit ‘Producteurs’, puis ‘Robbie et Stephen Amell’, j’ai la chair de poule à chaque fois que cela se produit”, dit Stephen. “C’est vraiment cool.”





” Jeff [Chan]”, notre réalisateur, est très doué pour mélanger les genres, donc c’est excitant, mais vous avez ces vrais personnages et ces vraies relations qui vous tiennent à cœur, parce que si vous ne vous souciez pas d’eux, alors les pouvoirs ne veulent rien dire”, a déclaré Robbie. “Il est incroyable dans la création de ces mondes et de ces histoires où l’on s’investit dans les gens. Et puis, nous avons une équipe d’effets visuels incroyable, nous avons des scènes d’action très cool et nous apportons le facteur divertissement parce qu’en fin de compte, c’est l’objectif. ”





Robbie Amell dans le rôle de Connor, Sirena Gulamgaus dans le rôle de Pavani dans « Code 8 : Part II ».

Netflix





Altair Vincent dans le rôle de l’officier Stillman, Alex Mallari Jr. dans le rôle du sergent « King » Kingston, Moe Jeudy-Lamour dans le rôle de l’officier Cirelli dans « Code 8 : Part II ».

Netflix





Code 8, partie II reprend après les événements du premier film, qui présentait un monde sombre où 4 pour cent de la population est née avec des capacités surnaturelles. Au lieu d’être aimés comme des super-héros, ces personnes puissantes sont confrontées à la discrimination et vivent dans la pauvreté, recourant souvent au crime.





Connor Reed (Robbie), un jeune homme doté de pouvoir, a été attiré dans le monde criminel lucratif par Garrett (Stephen), qui a aidé Connor à aiguiser ses pouvoirs afin d’exécuter une série de crimes pour le compte d’un baron de la drogue, tandis qu’un militarisé Une unité de police les a traqués.





La suite, a appris EW, est une histoire complètement différente de ce qui aurait été le spin-off de Quibi. Nous trouvons maintenant Connor travaillant comme concierge alors qu’il tente de se distancer de Garrett. Mais lorsqu’une jeune fille de 14 ans nommée Pav (Sirena Gulamgaus) est prise pour cible par des policiers corrompus après avoir enquêté sur la mort injustifiée de son frère, Connor est obligé de faire équipe avec Garrett, la personne qui a détruit sa vie, pour aider le jeune. fille.





Une unité canine robotique de la police dans « Code 8 : Partie II ».

Netflix





Netflix a dévoilé la première bande-annonce de Code 8 : Partie II de l’événement virtuel Geeked Week en novembre.





La suite met également en vedette Aaron Abrams, Alex Mallari, Jr. et Jean Yoon.





