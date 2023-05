Les photos de fiançailles de Parineeti Chopra-Raghav Chadha sont ici et elles sont vraiment romantiques

Enfin! Parineeti Chopra a dit « oui » à son Monsieur parfait. L’actrice est officiellement fiancée au chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, et le couple a partagé le bonheur avec ses partisans. Le 13 mai, le duo s’est fiancé à Kapurthala House, à Delhi.

Après les fiançailles intimes, le duo a partagé ses adorables photos sur son Instagram. Parineeti a partagé les photos avec la légende : « Tout ce pour quoi j’ai prié… j’ai dit oui ! (sonnerie emoji) Waheguru ji mehar karn. »

Voici les photos





La cérémonie de fiançailles intime de Parineeti et Raghav a réuni des membres de la famille proche et des amis de Chopra et Chadha, dont Priyanka Chopra et Manish Malhotra. Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la cérémonie. Le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal, le ministre de l’Enseignement supérieur, du Tourisme et de l’Environnement (Maharashtra) Aditya Thackeray et le chef du Congrès P Chidambaram sont arrivés à Kapurthala House pour assister à l’engagement.

La chanteuse Nisa Shetty qui est arrivée pour les fiançailles a interagi avec les papas et a révélé qu’elle chanterait des chansons de Nazia Hassan comme Disco Deewane. Interrogée sur les chansons qu’elle chantera lors de la cérémonie, elle a déclaré aux médias: « Tout de Nazia Hassan, Disco Deewane, Jawani Jaaneman et des chansons modernes. »

Les fiançailles de Parineeti et Raghav ont été spéculées puisqu’ils ont été repérés à plusieurs reprises lors de dîners et d’aéroports. Le couple a même assisté à un match IPL à Mohali et cela a alimenté les rumeurs de fiançailles. Sur le plan du travail, les prochains films de Parineeti incluent Chamkila réalisé par Imtiaz Ali, qui est le biopic du célèbre chanteur punjabi Amar Singh Chamkila. Diljit Dosanjh incarne le chanteur et l’actrice joue sa femme Amarjot Kaur. Elle a également Capsule Gill, le biopic de l’ingénieur minier en chef Jaswant Singh Gill, avec Akshay Kumar dans son chat.